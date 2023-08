Az egyházközség lelkes önkénteseinek segítségével csütörtökön hétféle gyógynövényt szüreteltek le a római katolikus templomkertben Rákóczifalván – tudtuk meg a kertet gondozó Poroszka Zsuzsannától. Mint kiemelte, a mentából és a citromfűbűl készül a legfinomabb tea.

A begyűjtött tea növényeket megszárítják egyházi felhasználásra. Elárulta azt is, hogy a teákat Kómár István plébános előszeretettel fogyasztja. Pénteken pedig elkezdték a levendulát is visszavágni. A kerti munkák a következő napokban is folytatódnak.