Már a kiskamaszok is szívesen töltik szabadidejüket barátaikkal és az ő családjukkal. A nyári szünetben az ottalvós bulik is gyakrabbak, erre viszont szülőként is fel kell készülni.

– Az, hogy egy szülő és egy gyerek idáig eljusson nem ott és nem abban a pillanatban kezdődik, hanem ez ugyanúgy a felnövekvés és a nevelés része. E közben alakul ki a bizalom, mindössze a következő lépés a kapcsolatban – mondta Krajnyákné Csorba Fanni.

A szolnoki pszichológus szerint a szülőség egyik legnehezebb része, hogy elveszik a kontroll és nem tudjuk minden pillanatban felügyelni a gyerekünket.

– A folyamat része, hogy a hétköznapokban mi is megengedjünk dolgokat a gyereknek, engedjük, hogy önállósuljon, lehet ez a higiénia, vagy akár az étel beszerzése, de a felnőttekkel való kommunikáció is – sorolta.

Az életkorának megfelelő feladatokat elvégezve a kiskamaszok, de már a fiatalabbak is bátrabban viselkednek az ismeretlen helyzetekben.

– Az alap dolgokat mellettünk megtanulja, később kellő magabiztossággal rendelkezik és elhiszi magáról, hogy képes rá – emelte ki.

A szakember hozzátette, bíznunk kell a saját munkánkban, nevelésünkben, hogy megadtuk azokat az értékeket és normákat, mellyel a tiltásokat és engedélyeket a helyén kezeli a fiatalság.

– Benne van a pakliban, hogy valami nem úgy alakul és huncutság kerül a dologba. Ezt nem kell túldramatizálni. Hiszen mindenki feszegetik a határokat, az élettel együtt jár, ha tanulunk, hibázunk. A bizalom szerepe itt is előtérbe kerül, mert akkor tudunk segíteni, ha szól gyermekünk a botlásról. Ilyenkor nem érdemes leszidással kezdeni – fogalmazott.

A közösen felállított szabályok sokat segítenek, hogy mindenki elégedett legyen. Lehet ilyen például, hogy két óránként egy üzenetet küld a gyermek a szülőnek, vagy egy fesztivál idején minden nap azonos időpontban összecsörögnek. Elképzelhető viszont, hogy az időérzék elcsúszik, a gyermek a megbeszélt időben nem jelentkezik.

Szülőként ez borzasztó stressz, de gondoljunk arra, hogy mi is voltunk fiatalok. Érdemes jelezni, hogy izgulok érted, de ne vegyük el a kedvét arról, hogy jól érezze magát. Felnőttként az élettapasztalat, világismeret miatt sokkal több veszély kering fejünkben, hogy mi minden történhet, de kell a gyereknek a szabadság és bizalom, hogy mehessen. Neki is szüksége van arra, hogy a saját bőrén tapasztaljon meg dolgokat

– hangsúlyozta a pszichológus.

Később a szabályokat érdemes újragondolni, egyre nagyobb teret engedni. Mindezt viszont nehéz életkorhoz kötni, mert amíg az egyik gyermek már akár tíz évesen is elmehet egy kisebb biciklitúrára, addig a másik lehet csak évekkel később válik erre késszé.

– Nem győzöm elégszer kiemelni a bizalom fontosságát. Már a kisgyermeknek is adhatunk olyan feladatokat, amikkel kitárul előtte a világ, például, ha a kisboltba kell elmennie. Ezek a tapasztalások mind mind fontosak – szólt a bizalomépítés apró lépéseiről.