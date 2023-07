Az üzem egykori dolgozói Tiszavárkony-Szőlő korábban többször beázott, de mára már helyreállított, rendezvényekre alkalmas kultúrházában tartottak a találkozót június 24-én.

Ennek ötlete Fazekas Béla fejőből pattant ki, aki maga is jó néhány évig dolgozott az üzemben, és úgy vélte, hosszú idő után jó lenne találkozni a régi kollégákkal, felélénkítve a régi munkahelyi közösségek táptalaján fejlődött barátságokat, felelevenítve azt a sok emlékezetes percet, amit együtt éltek meg munkahelyükön. A környékbelieknek sokat jelentett közeli munkalehetőség és meg is besülték azt.

Tiszavárkony-Szőlő maroknyi csapata ezért úgy döntött, megszervezi ezt a megálmodott találkozót. Az üzemben, annak ellenére, hogy csak kísérleti jelleggel működött, rengeteg ember megfordult, állítólag volt, hogy ezren is dolgoztak ott.

Szőlők lakosai is, talán ezért is merült fel, hogy jó lenne itt megrendezni az összejövetelt, kezet fogni a hajdani munkatársakkal – ahogy annak idején az üzembe betérve is üdvözölték egymást.

A szervezők jóvoltából zenés fogadtatásban volt részük a környékbeli településekről érkező egykori dolgozóknak, ugyanis még egy kis műsorral is készültek. De volt olyan régi alkalmazott is, aki messzebbről, még a Dunántúlról is eljött a találkozóra, csak hogy láthassa a volt kollégákat. Félszázan mozdultak meg a felhívásra, a mérnöktől kezdve az irodai dolgozókon át a legkülönfélébb munkaköröket képviselték. Így volt min nosztalgiázni, felidézve azokat az alkalmakat, amikor közösen küzdöttek meg lehetetlennek látszó kihívásokkal, vagy közös sikereket értek el az üzemi termelési feladatokban. Elmesélték egymásnak azt is, miként alakult az üzem megszűnése után az életük, alapítottak-e családot, mit tartogatott számukra a sors.

A gyár képével díszített tortát készítettek a találkozóra

Forrás: Beküldött fotó

Az összejövetelen éhen sem maradt senki: babgulyás és házi sütemények fokozták a hangulatot. A találkozó fénypontjaként felvágták a hajdani üzem fotójával díszített különleges tortát is.

Mint Tóth Klára, az egyik szervező megjegyezte: ha eddig fakult volna a sok évtizedes emlék, a munkahelyi barátságok, a megjelentek most újra felvehették egymással a kapcsolatot, s örök emlékként viszik magukkal a találkozó minden pillanatát.