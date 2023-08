Szép zenei élményben volt része azoknak, akik szombaton este hat órakor zsúfolásig megtöltötték a Szent József templomot. Az est során, melynek házigazdája Lédeczi Dénes esperes-plébános atya volt, Gyöngyössy-Szabó Viktor Gábor orgonaművész előadásában nyári estéhez illő válogatás hangzott el az orgonairodalom mestereinek nagy alkotásaiból. Amint azt a szolnoki születésű orgonaművész a program bevezetőjeként hallgatóságának elmondta, a templom nemrégen felújított orgonája mára lehetőséget ad a zeneirodalom valamennyi korszakából származó mű előadására.

Elsőnek a barokk zene óriásának, Johann Sebastian Bachnak az F dúr toccátája hangzott el, majd két évszázadot ugorva az időben az 1870-ben született Louis Victor Jules Vierne francia zeneszerző, orgonaművész több művében gyönyörködhetett a közönség. A párizsi Notre-Dame orgonistájának alkotásai közül most a holdfény, a Westminsteri harangok és egy románc hangzott el. Vierne művei közül az utolsó műnek Vierne fiának a mű írása idején történt első világháborús hősi halála adott némi szomorú visszfényt. Vierne maga is rendkívüli körülmények között fejezte be földi pályáját, 1937-ben a Notre-Dame katedrális orgonájánál érte a halál.

Gyöngyössy-Szabó Viktor Gábor orgonaművész rendszeres résztvevője Szolnok zenei életének

Forrás: Beküldött fotó

Az esti program végül a 20. századi programzenét megújító, egykor Budapesten is tanító francia mester, Olivier Messiaen Mennyei lakoma című rövid darabja után egy szintén a barokk korból származó monumentális alkotással, Marc-Antoine Charpentier francia művész, korának egyik legnagyobb egyházzene-szerzője Te Deum című művével zárult.