– A felajánlás csapatmunka volt, az ötcsillagos luxusszálloda tulajdonosával, a SOF-11 SB OperatingCo Kft.-vel fontosnak tartottuk, hogy oly módon támogassuk a rászorulókat, hogy az életminőségük javítását és fejlődésüket szolgálja. Cégünk a kiválasztástól egészen a logisztikáig segítette a rászorulókat az adományokkal – reagált megkeresésünkre a BDPST Group CSR menedzsere.

Szegő Júlia elmondta, a hajdani Sofitel hotel jó állapotú, mozdítható, nem beépített bútorait szerették volna olyan szervezeteknek felkínálni, amelyek javíthatnak az emberek életnívóján. Emiatt döntöttek a Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és más, ezen a területen tevékenykedő szervezetek támogatása mellett. Az említett intézmények képviselői személyesen választhatták ki az egykori szálloda megfelelő állapotú bútorai és felszerelései közül azokat, amelyekre a leginkább szükségük volt.

A BDPST Ingatlanfejlesztő Kft. társadalmi szerepvállalása az építészeti örökségek értékeinek megmentésén túl a vállalatcsoport minden társaságának CSR tevékenységében megmutatkozik. A támogatások fókuszában elsősorban a jövő generációja áll

– hívta fel a figyelmet a menedzser.

A bútorokból számos értékes darab jutott például a Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek...

– Úgy gondoltuk, az adomány itt igazán jól hasznosulhat, hiszen a helyszínen tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok élnek; az intézmény-komplexumban részképesség-zavarokkal küzdő tanulókat látnak el, valamint otthoni ellátás formájában súlyos fogyatékos gyermekek ellátása is történik. A bútorokat javarészt a közösségi terekben helyezték el. Az átadott darabok között szerepel tíz ágy, kilenc asztal, két ülőgarnitúra, huszonkét szék, negyvenkét műbőr borítású szék, négy polc és három kisméretű hűtő egyaránt – részletezte a szakember.

Több helyre is jutott a bútoradományokból

Forrás: Beküldött fotó

A jótékonysági akció része volt az is, hogy a korábban a Sofitel hoteleben kiállított, Horváth III.-as repülőgép életnagyságú makettje a Közlekedési Múzeumba kerülhetett. Továbbá, a Miskolci Egyházmegyei Görögkatolikus Karitász harminc darab matracot kapott. A szervezet ezután Kárpátaljára, a Beregszászi járás több településére is szállított a felajánlásból, amely olyan rászoruló családokhoz juthatott el, ahol otthon ápolt, fekvőbeteg van. A Katolikus Szeretetszolgálat egy bútorárverező cégen, keresztül vehetett át szobai berendezéseket, felszereléseket. A Szent Klára Idősek Otthona szintén több szobai berendezést kapott. Ily módon jó néhány kelet-magyarországi vármegyébe és a határon túlra is eljutottak eszközök.

A kiürített hotelből további adományokat fogadott a Tűzcsiholó Egyesület, a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (Szivárvány Idősek Otthona), a Bárka Gyermekek Átmeneti Otthona Kőbánya, a Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ, tizennégy kőbányai óvoda, hét kőbányai egyesített bölcsőde, a Kocsis Sándor Sportközpont, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft., a Kőbányai Református Egyházközség, valamint a Kőbányai Szent László Plébánia. Mozdítható, nem beépített bútor és berendezés nem maradt a Sofitel épületében.