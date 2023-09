Fehér János igazi otthona volt a sportcsarnok, mely mostantól a nevét viseli

– Egyszerre fájdalmas és felemelő ez a mai nap. Az utóbbiról szólnék, az egész család nevében hálásak vagyunk, hogy édesapám pályájának elismeréseként ez a létesítmény az ő nevét viseli – mondta el az avatáson ifj. Fehér János. – Ez volt a második otthona, de ha az órákat összeszámolnánk, talán rájöhetünk, hogy ez volt az igazi otthona. S így vált lehetővé, hogy mások számára is otthonossá tegye, s közösségi hellyé váljon ez a csarnok – emelte ki édesapja emlékét felidézve a Magyar Lábtoll-labda Szövetség elnöke. Ifj. Fehér János felidézte 1992-t, amikor megépült ez csarnok. – Nagy dolog volt ez akkor, sok sportág helyet kapott itt, ami bizonyítja, hogy édesapám nyitott volt minden sportra. Öröm számomra, hogy most megint egy új dolog kezdődik, új elemmel bővült a központ. Ő is nagyon büszke lenne, ebben biztos vagyok – tette hozzá ifj. Fehér János.