Hazánkban még mindig az egyik legkedveltebb tűzifának számít az akác, ugyanis könnyen meggyullad, és remekül ég, még akkor is, ha nincs kellően kiszáradva. Csakhogy fűtéshez a keménylombos tűzifák jobbnak bizonyulnak. Bár nem égnek olyan szép lánggal, ám jobban ontják a meleget. A keményfa fajtáknak jóval magasabb a fűtőértékük, hosszabb ideig égnek, de a kivágásuktól számítva több idő kell a kiszáradásukhoz. a kemény tűzifák ára ezért is magasabb, míg a tűzgyújtáshoz használatosabbak olcsóbbak.

Egyre többen választanak kemény tűzifát, melyek közül legelterjedtebb a bükk és a tölgy, a Jászkunságban köbméterenként 35 ezer forinttól egészen közel 70 ezer forintig kínálják ezeket.

Tűzifa vásárlással spórolnak a fűtési szezonban

Az előrelátóak már a nyár folyamán elkezdenek a fűtési szezonra gyűjtögetni, de aki még nem vásárolt be tűzifából, annak ajánlott ezt mielőbb megtennie. Erre hívja fel a figyelmet Váradi Attila, a szolnoki Várady Tüzép vezetője is.

Szeptember közepétől megkezdődnek a fakitermelések, ám a frissen kivágott fának magas a nedvességtartalma

– mutatott rá. – Jelenleg még a korábbi kitermelésből származó fákat árusítjuk, melyeket télen vagy tavasszal vágtak ki így volt idejük kiszáradni.

A tűzifa ára nem ok a kereslet visszaesésére

A tüzépvezető azt is elmondta, idén visszafogott a kereslet, nem viszik annyira a fát, mint a korábbi években. Nyáron is hasonló volt a forgalom. Így egyelőre hiányra sem kell számítani. Vásárlóik egyébként 10-20 mázsás tételekben viszik a tüzelőt, ennél nagyobb mennyiségeket ritkán vásárolnak. Jelenleg hasogatott tölgyfát kínálnak 7900 forint mázsánkénti áron. Keresik még az akácot is, de a többség a nagyobb kalóriájú kemény fafajtákat választja. A tölgyhöz vagy a bükkhöz hasonlóan jó a kőris is, csak abból kevesebb van.

Felhígult a tűzifa piac - szinte bárhol lehet kapni tüzelőt

A Jászberényben, Jászapátin, Jászladányon és Besenyszögön is telephelyet működtető Téba Tüzép vezetője, Szőllősi Zoltán viszont arra panaszkodott, hogy a tüzelőanyag piaca feléjük teljesen leült.

– Sajnos nem keresik a tüzépeknél a tüzelőt, úton-útfélen árusítanak manapság tűzifát. Erre mondjuk, hogy „szétment” a piac. Tavaly nem egy szervezet osztogatott ingyen tüzelőt vagy kedvezményes árút, ez észrevehetően visszavetette a forgalmat. Pedig nem is emeltünk árat a múlt téli időszakhoz képest, sőt, inkább csökkentettük, mégis alig van eladásunk. Készleteink vannak, száraz is a fánk, még maradt tavalyról is. Sokan kivárnak addig, míg hideg lesz és be kell gyújtani. A fuvardíjak azonban emelkednek, így várható, hogy mi is áremelésre kényszerülünk. Addig is próbáljuk növelni a forgalmat például olyan kedvezményekkel, hogy ingyen házhoz szállítjuk – fejtette ki Szőllősi Zoltán.

A Tébánál a konyhakészre hasogatott tölgy és bükk mázsáját 6900 forintért, az akácot 7900 forintért kínálják.

A házaló csalókkal vigyázni kell a tűzifát vásárlóknak!

A fűtési idény közeledtével felbukkannak a tűzifával házalók is, velük azonban nem árt óvatosnak lenni. Honlapján a rendőrség is ad tanácsokat, miként kerüljük el, hogy csalás áldozatai legyünk. Ajánlják, hogy csak telephellyel rendelkező, leinformálható, számlaképes kereskedőktől vásároljunk, és mindig kérjünk számlát. Ne rendeljünk telefonon! A fa mennyisége, fajtája és a minősége telefonon keresztül nem ellenőrizhető. Tartsuk szem előtt, hogy az erdei köbméter és a hasított köbméter között jelentős különbség van. Az ömlesztett fa mennyisége pedig gyakran megtévesztő. Átvételkor is ellenőrizzük le a kiszállított tüzelő mennyiségét, a mérlegelésnél pedig legyünk jelen személyesen. Előre pedig soha ne fizessünk!

Nem kedvezett a piacnak a hatósági ár A hatósági áras tűzifaprogramot tavaly ősszel hirdette meg a kormány azzal a céllal, hogy a növekvő árak ellenére minden család hozzájusson a téli tüzelőhöz. A háztartások legfeljebb 10 köbméter fát – mely lehetett lágy, illetve keménylombos, valamint fenyő – igényelhettek a területileg illetékes erdőgazdaságoktól. – A hatósági áras tűzifa nagyon betett a piacnak, megérezzük a hatását – hangsúlyozta Váradi Attila, a szolnoki Várady Tüzép vezetője. A vármegyében eddig összesen több, mint 30 ezer köbméter fát adott át a programot lebonyolító Nefag Zrt. a lakosoknak. A két állandó és két ideiglenes átvételi ponton nyár végéig várták a regisztrált vásárlókat.