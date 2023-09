Idén is korán érkeztek az első látogatók a gulyásfesztivál szombati napjára. A programok mellett természetesen számtalan finomsággal készültek a szervezők. A rendezvény megnyitóján Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere maga is kiemelte, hogy az elmúlt 25 év is azt példázza, a gulyásfesztivál fontos gasztrokulturális értéke lett a városnak, egy olyan rendezvénnyé nőtte ki magát, amely a hagyományápolásban is jelentős szerepet játszik.

A településvezető szerint a fesztivál nagy érdeme, hogy családi és baráti kapcsolatokat is elmélyíthet, a közös étkezéseknek és programoknak köszönhetően.

Szavait igazolta is a rendezvény, hiszen a főzőversenyen résztvevő csapatok kiváló hangulatban láttak munkához, már a reggeli órákban alágyújtottak a bográcsoknak, a tiszaligeti fák lombjai alatt a füst mellett egyre inkább a mennyei finomságok illata is terjedni kezdett.