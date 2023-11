Anyanyelvünk ápolásának fontosságát hirdeti az ötvenegyedik alkalommal megszervezett Édes Anyanyelvünk Országos Verseny, melynek Kárpát-medencei döntőjében kimagasló eredményt ért el Bene Luca.

– Mindig is humán beállítottságú embernek tartottam magam. Idegen nyelvekben is jó vagyok, illetve mindig is szerettem a magyar nyelvet és az irodalmat – mesélte lelkesen a tehetséges szolnoki fiatal. – Elmondhatom, hogy álta­lános iskolás korom óta közel áll hozzám ez a téma, és szívesen foglalkozom vele. A megmérettetésen két csoportra osztottak minket. Voltak gimisek és szakközépiskolások is. A próbatétel első fele egy írásbelivel kezdődött, a második pedig egy szóbelivel fejeződött be. Ez utóbbi a városházán volt, ahol számtalan program várt minket az eredményhirdetésig. Az egész nap remek hangulatban telt, számtalan barátot szereztem – tette hozzá Luca.

A többfordulós verseny első körében vármegyénkben első, majd pedig országos szinten technikumi kategóriában szintén első helyezést ért el a szolnoki tehetség.

Szorgalmát és kitartó munkáját kiemelve felkészítő tanára, Kiss Nelli is dicsérő szavakkal illette.

– Nagy szerencsém van Lucával, hiszen jó általános műveltséggel rendelkező diák, aki könnyen veszi az akadályokat – mondta büszkén Luca felkészítő tanára. – Bár nem volt egyszerű a verseny, ő mégis helytállt, és egész idő alatt nagyon jól érezte magát, így kifejezetten büszke vagyok rá. Maga a megmérettetés két fordulóból állt. Az első egy vármegyei forduló volt, melynek az utóbbi években a Varga Katalin Gimnázium adott otthon, ott Luca első helyezést ért el. Kiváló eredményének köszönhetően továbbjutott az országos megmérettetésre is, ahol az első fordulóban a zsűri a helyesírást, a nyelvhelyességet és a stilisztikát figyelte, melynek hibáit rögvest meg is beszélték a tanulókkal. A második napon a szóbeli zajlott, ahol megadott témák közül kellett választani, majd három­perces prezentációt tartani egy széles publikum előtt. Mindez az értékelésnél is rendkívül fontos volt, hiszen az összpontszám hatvan-hetven százalékát jelentette – részletezte a pedagógus.

Luca a Beszélgetünk-e még egymással című témát választotta az országos fordulóban, melyet egy kisebb prezentáció keretében adott elő a versenyen.

– Azért ezt a témát választottam, mert ezt éreztem a legközelebb magamhoz – mesélte Luca. – Fontosak számomra az emberi kapcsolataim, és nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy minél kevesebbet telefonozzunk. Azt hiszem, ez volt az a szituáció, amivel akkor a legjobban azonosulni tudtam. Szeretném, ha minél többet beszélgetnénk, és kellőképp ápolnánk az emberi kapcsolatainkat. Mivel a téma kellően fontos számomra, úgy érzem, hogy könnyen vettem ezt az akadályt. Mindenkit buzdítanék, hogy vegyenek részt ilyen megmérettetéseken, hiszen nemcsak maga a verseny egy csodálatos élmény, hanem az is, hogy az ország minden szegletéből érkezett emberekkel is megismerkedhetünk.