– Természetesen egy versenysorozatnál mindig az a cél, hogy első legyen egy gyermek, egy csapat, viszont az is nagyon fontos, hogy minél több gyereket mozgassunk meg. Azt itt lévő kollégák ezt tették az elmúlt évben – hangsúlyozta Rusvai Károly, a tankerület vezetője.

Fontos, hogy a piramis minél szélesebb bázison álljon, és akkor tud tehetségeket kitermelni. Ezt munkát szeretnénk a kollégáknak most megköszönni.

– Annak idején, mikor a mindennapos testnevelés elindult, amit egyébként a Fidesz sport kabinetje talált ki, rengeteg vitám volt a nem testnevelő szakos tanárokkal. Nem akarták megérteni, hogy a testnevelés nem az, hogy a gyerek rohangászik az udvaron, hanem az, ami az egyéb tantárgyak tanárainak segít abban, hogy a gyerek fegyelmezett legyen és tudja, mi a rend, mi az, hogy közösség – idézte fel Szalay Ferenc polgármester.

– Most azt látom, hogy a testnevelői munka nem mindenütt használta ki az öt testnevelés óra adta lehetőségeket. Nálunk Szolnokon hál’ istennek sokkal jobban állunk, mint az ország számos területén, ahol a gyerekek úgy jönnek ki az iskolákból, hogy az alapképességeik nemhogy a nullával, hanem a mínusszal egyenlőek. Nem tudnak futni, nem tudnak ugrani, dobni, állóképességük sehol nincs. Viszont ahol az atlétikát, mint alapsportágat tanítják, az úszást szintúgy, a testnevelést ténylegesen tanítják, ott más a helyzet – mondta a polgármester.

Azt is elmondta, Szolnokon kétféle módon értékelik a testnevelési munkát. A pontrendszer egyik része a diákolimpiai eredményességet méri, másik pedig a szabadidő sportot erősíti. Fontos, hogy a rendszeres mozgásra rá lehessen venni ez teljes iskolát. Mindez kapcsolódik a város sport stratégiájához is, ami az egészséges életmódra nevelést is jelenti.