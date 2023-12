A futárszolgálat csomagszállításával egyidőben „könnyítették meg” a bankszámláját.

Ha nem is hegyekben, de jókora halmokban álltak az ajándékok a minap a szolnoki Humán Szolgáltató Központban. A Szolnok Segít program keretében ezúttal is számos helyi vállalat ajánlott fel értékes adományokat a rászorulók megsegítésére.

Felgyújtotta a házat egy örményesi férfi, ahol szívességből lakhatott.

Csak 12 napot kellett volna még kibírnia vezetés nélkül, nem ment neki.

Megtalálták a Jászság hangját Jászberényben.

Közeleg a karácsony, erre emlékeztetnek a szolnoki piacon és alkalmi elárusítóhelyeken felbukkanó fenyőfák is. Persze a áruházakban is beszerezhetünk élethű műfenyőt és különböző színű és stílusú karácsonyfát, de a legtöbben még ma is arra esküsznek, hogy az élő fenyő az igazi.

Megrázó eset történt hétfőn az egyik szolnoki buszon. Egy 14 éves autizmussal élő fiúval azért kezdett el kiabálni a sofőr, mert az egy becsomagolt szendvicset vitt fel a járműre. Bár a jelen lévő édesanya jelezte hogy a fia autista, a sofőr ennek ellenére tovább ordibált, ami miatt a gyermek pánikrohamot kapott.

A véghez közeledik az a parkolóépítési program, melyet két éve kezdett el a fegyverneki önkormányzat a város főútja mentén.

Körözés: egy nap alatt öten is horogra akadtak a Jászkunságban.

Már egy hónapja látja el új fogorvos a teendőket Martfűn. Mohammed Fatehi Ahmed Abdo 2019-ben végzett Semmelweis Egyetemen.

„Pályára tüntették” kedvencüket az Olaj-szurkolók, Demajeo Wiggins „beszállt” az NB I.-be, Clay megsérült, a Szolnok simának induló, végül keserves meccsen nyert, és megelőzte a tabellán pénteki ellenfelét. Off topic: Ferencz Csaba még mindig szenzációs.

A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és az Europe Direct szolnoki irodája Európai Irodalmi Kvíz vetélkedőt szervezett.

Kellemes programon vehettek részt az érdeklődők.

Ünnepi hangulatba öltözik Szászberek, a település központjában helyére került a jászol is.

Közmeghallgatással egybekötött ülést tartott pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat. A képviselők 7 napirendi pontot tárgyaltak az év utolsó közgyűlésén.