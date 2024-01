– Elkezdődött az új év, de néhány szóban térjünk vissza arra, hogy milyen fogyasztóvédelmi ellenőrzések zajlottak az év végi ünnepek idején.

– A korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is a szezonális, a vásárlók által leginkább keresett termékeket ellenőrizte a fogyasztóvédelmi hatóság. Így a csokimikulások, a szalon- és gumicukrok, valamint a fényfüzérek kerültek górcső alá. Mintavételezéssel történtek a fogyasztóvédelmi eljárások, laboratóriumban vizsgálták, hogy a címkén szereplő értékek és az azon feltüntetett tartalom megfelel-e minden előírásnak. A fényfüzéreknél arra terjedt ki a vizsgálat, hogy szerepel-e a terméken a jelölés, illetve áramütés-veszélyes-e a termék. Amennyiben igen, akkor azonnal ki kell vonni a terméket a forgalomból.

– Voltak-e hiányosságok e tekintetben?

– A mostani szezonális ellenőrzéseken nem volt hiányosság, minden termék megfelelő minősítéssel érkezett vissza.

– Mi a helyzet a karácsonykor is aktuális akciós termékekkel?

– Ezzel kapcsolatban hangsúlyozom, hogy számunkra nagyon fontos a vásárlók védelme. Az akciózások megfelelése miatt született 2022-ben egy jogszabály, ez alapján vizsgálódik a hatóság. Ennek lényege, hogy a megelőző harminc napban jelenlévő legalacsonyabb árat vizsgáljuk, ehhez képest kell megadnia az üzletnek a termék árát, akciós árát. Fontos, hogy a kereskedőnek ki kell írnia a korábbi, legalacsonyabb árat, illetve a jelenlegi árat. Ez alapján tudják nyomon követni a fogyasztók és persze a hatóság, hogy a termék valóban akciós-e. Ezek vizsgálata egész évben aktuális, de természetesen a karácsonyi időszakban fokozottabban vizsgáljuk ezeket is.

– Mi a teendő, ha többet fizetünk, mint ami fel volt tüntetve?

– Ilyenkor egyértelműen megtévesztésről van szó. Azonnal jelezni kell a pénztárnál, jó esetben a helyszínen azonnal rendezik és javítják a hibát, és visszakapjuk a pénzünket. Ha nem így történik, akkor kérjük el a vásárlók könyvét és írjuk le a problémánkat.

– Mire kell még odafigyelnünk vásárlóként, fogyasztóként?

– Például, ha több ár szerepel egy terméken, akkor az olcsóbb áron kell értékesítenie azt a kereskedőnek. Ha nem szerepel kiírva a termék ára, akkor azt is jelezzük. Vannak olyan termékek, melyeket tömegre értékesítenek, figyeljünk arra, hogy ne mérjék bele a csomagolás. A szabályok minden kereskedőre érvényesek, úgy a nagy áruházakra, mint a kis üzletekre is.

– Mi a helyzet akkor, ha hibás terméket vásárolunk és a hibát otthon vesszük észre?

– Ha jótállás köteles a termék és három munkanapon belül kiderül a hiba, akkor köteles az üzlet kicserélni a terméket vagy visszaadni a vételárat. Ez akkor érvényes, ha rendeltetésszerű használatra nem alkalmas a termék. Amennyiben később derül ki, hogy nem jól működik, nem használható a termék, akkor is visszamehetünk az üzletben, elsődlegesen kérhetünk javítást, aztán cserét. Az üzletnek jegyzőkönyvet kell felvenni, tizenöt napon belül törekednie kell a javításra. Amennyiben harminc napon belül sem lehetséges a javítás, ki kell cserélni a terméket.

– Mi a helyzet akkor, ha valaminek a mérete nem jó, vagy nem tetszik a színe..?

– Az üzlet dolgozóinak jóindulatára lehet ilyenkor hagyatkozni. Ők általában vissza szokták cserélni ilyen esetben is, hiszen a vevők „megtartásáról” is van szó.

– Beszéljünk kicsit az online vásárlásokról. Azt hogyan tudja ellenőrizni a hatóság?

– Az ellenőrzések természetesen a webáruházakra is vonatkoznak, ezeknél is ellenőrizzük az árfeltüntetéseket, az akciós árak megfelelését. Nagyon elterjedtek az online vásárlások, fontos, hogy felkészültek legyenek a vásárlók. Sajnos nagyon sok csalást lehet ezzel kapcsolatban hallani. Mivel nem tudjuk megfogni, megnézni a terméket, fontos, hogy részletes leírás legyen azokról. Fontos, hogy nézzük meg a weboldal elérhetőségeit, hangsúlyos, hogy ellenőrizzük a kapcsolattartást. A fogyasztóvédelmi hatóság ugyanis akkor tud segíteni, ha hazai székhelyű a vállalkozás. Fontos ellenőrizni az általános szerződési feltételeknél ellenőrizni, hogy mik a lehetőségeink. Javasoljuk, hogy külföldi oldalakról ne rendeljen senki.

– Mi a helyzet akkor, ha magánszemélytől vásárolunk?

– Ebben az esetben nincsen a fogyasztóvédelmi hatóságnak nincs eszköze, ezért én mindenkit óvatosságra intek e tekintetben.

– Mik a jó tanácsai a vásárlók felé?

– Nagyon fontos, hogy legyünk körültekintőek vásárláskor. Nézzük meg mit és honnan vásárolunk. Ha mégis problémánk van, éljünk a jogainkkal.

Hogy mik a határidők a javítás, cserék tekintetében, arról is szól a szakember a podcastben, ahogyan azt is megtudhatjuk, hogy hány napig állhatunk el egy „üzlettől”. S hogy mennyi a jótállási idő egyes termékek esetében, s, hogy mit kell tudni a békéltető testületekről, az is kiderül a podcastből.