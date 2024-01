Elhunyt dr. Karácson János Újszász nyugdíjazott háziorvosa, korábbi nagykörűi körzeti orvos. A doktor hosszú éveken keresztül fáradhatatlanul dolgozott a páciensei egészségéért, jó szívvel emlékeznek rá mindkét településen. Nála, ahogy korábban hírportálunkon is megírtuk, nem a kor számított, hanem az elhivatottság. Bizonyítja ezt, hogy nyolcvan felett is aktívan dolgozott.

Dr. Karácson János halálával kapcsolatban Újszász polgármestere is szomorúan és emlékezve tett bejegyzést a közösségi oldalán. Dobozi Róbert posztjában kiemelte, hogy a doktor szakmai tevékenységét betegeinek tisztelete övezte. – Számos kitüntetés birtokosa, többek között az anya és gyermekvédelem, a véradás és a hosszú ideje tartó, a betegek érdekében végzett kitartó gyógyító munkájáért, de a közéleti tevékenységéért is. Érdemeinek elismeréséért Újszász önkormányzata 2018-ban Pro Urbe Újszász díjban részesítette – írta a városvezető.

Hosszú évekig dolgozott Újszászon háziorvosként, foglalkozás-egészségügyi- és üzemorvosként is. Nagykörűben is szeretettel emlékeznek rá, hiszen hosszú évekig a településen élt, gyógyított generációkat, a nevéhez fűződik a bentlakásos szociális otthon megteremtése is. A község közéletében is nagy szerepet játszott, többek között alpolgármester volt. Régen elköltözött a Tisza-parti településről, de ő maga is szeretettel gondolt vissza az ottani évekre. A közelmúltban „hazalátogatott” egy éjszakai piac apropóján, ahogy a helyiek mondták, jó volt találkozni a doktorukkal. Emlékét megőrzik.