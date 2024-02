Egy éve kezdte meg működését a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői irodája a Kossuth tér sarkán, a volt színházi jegyirodában. Az ebből az alkalomból tartott keddi sajtótájékoztatón az elmúlt esztendőt értékelte, és egy új szolgálatást is bejelentett Szalay Ferenc polgármester és Tasnádi Zoltán frakcióvezető.

– A közel 40 képviselői fogadóóra mellett jogi tanácsadás is zajlott, mely miatt körülbelül 200-an fordultak meg az irodában. A fogadóórákon leginkább az utak, járdák állapota, a közvilágítás témaköre került szóba, de természetesen az egész várost érintő gondolatok is, például a közlekedés, a forgalom helyzete a híd- és parkolóépítés is – mondta Szalay Ferenc polgármester. Hozzátette, a jogi tanácsadást elsősorban az idősebb korosztály vette igénybe, leginkább öröklési ügyekben, hagyatéki eljárások miatt érdeklődtek.

A tájékoztatón Tasnádi Zoltán frakcióvezető megköszönte a szolgáltatástokat igénybevevők bizalmát, hiszen szerinte ők a bizonyítékai annak, hogy van létjogultsága az irodának.

Egyre többen érdeklődnek, egyre népszerűbb a képviselői iroda, reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban marad ez a tendencia

– tette hozzá.

Mint azt Vörös Miklós frakcióigazgatótól, az iroda vezetőjétől megtudtuk, a képviselők és a külsős bizottsági tagok minden szerdán 17 órától várják fogadóórára az érdeklődőket. Az ingyenes jogi tanácsadásra minden második héten pénteken kerül sor.

– Ami új, és számunkra egy kicsit most a legfontosabb, hogy e hét péntektől családjogi mediációra várjuk az érdeklődőket, hiszen a kormányzati szándékkal egyező az, hogy minél több házasság és minél kevesebb válás legyen. Ebben próbál majd segíteni egy külsős mediátor szakember –tájékoztatott az irodavezető.