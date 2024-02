– Február 3-án reggel nyolc és délután kettő óra között vehették át a lakók az edényeket. Ezúttal is a Botár Imre utcai parkolóban, a Karczag László utcai parkolóban, valamint Czakó Elemér utcai parkolóban, a Coop boltnál várták az igénylőket a kollégáink – tájékoztatta hírportálunkat az NHSZ sajtószóvivője.

Molnár Lajos hozzátette: az edények mellé tájékoztató szórólapot is biztosítottak a hamarosan induló élelmiszerhulladék-gyűjtés részleteiről. Mint arról korábban hírportálunkon is részletesen beszámoltunk, az országban elsőként Szolnokon vezetik be a házhoz menő konyhai zöld- és élelmiszerhulladék-gyűjtést.