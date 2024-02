A diákélet elmaradhatatlan eleme a farsangi mulatság a tiszajenői Szent István Római Katolikus Általános Iskolában. A nagyböjtöt megelőző utolsó hétvégén idén is megtartották a nagyszabású műsoros-jelmezes eseményt. A rendezvény remekül sikerült, a diákokat szülők, nagyszülők, családtagok is elkísérték, így több százan gyűltek össze az iskolában.

Mind Vágó Béla igazgató elmondta, közel húszéves hagyomány, hogy az osztályok jelmezes, zenés produkciókkal készülnek az eseményre, kivéve a nyolcadikosokat, akik a farsang szervezői. Az osztályok műsora után egyéni jelmezes felvonulás következett, ez évben hetvenhárom tanuló húzott maskarát. Aki beöltözött, mindenki kapott édességet, és összesen tizenegy díjazott kapott társasjátékokat. A szervező végzősök, ahogy máskor is, most is farsangi kellékeket, zsákbamacskát árultak, a szülői munkaközösség süteményeket készített, így meg tudták vendégelni a résztvevőket.