Tömény napra számíthat csütörtökön az abonyi képviselő-testület. Aznap tartják a városi képviselők februári ülését, amelyen egy sor fontos kérdésben döntés születhet, a település hivatalos honlapjára a napokban feltöltött napirend alapján.

Eszerint az önkormányzat elfogadhatja 2023-es költségvetési rendeletének módosítását, egyúttal a 2024-es költségvetési rendeletét, és a közbeszerzési tervét is. Emellet döntést hozhat a következő három évre tervezett saját bevételekről, valamint az adósságot eredményező fizetési kötelezettségeiről. Döntés születhet az ABOKOM Nonprofit Kft. és az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2024-es keretszerződéséről és üzleti tervéről is.

Az elmúlt években tapasztalt infláció indokával az önkormányzat saját dolgozóinak béremelését is tárgyalja.

Így határozhat az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely intézményvezetőjének 15, az intézmény dolgozóinak 10 százalékos béremeléséről. A polgármesteri hivatal köztisztviselői esetében az eddigi 82 800 forintos illetményalap 91 ezer forintra emelését is elfogadhatják. Az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó pedagógusoknál pedig a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény alapján számítják a béreket.

A város új díjat is alapítana, Abony Város Életmű díja címen. A kitüntetést azoknak adományoznák eseti jelleggel, akik Abony oktatási, sport, kulturális, egészségügyi, közművelődési, gasztronómiai, gyermek- és ifjúságügyi, valamint szociális ellátási területén, vagy gazdasági és közigazgatási területen évtizedes, kiemelkedő munkássággal öregbítették Abony jó hír.

A hazai orvoshiányra tekintettel Abony anyagilag is támogatná a városban letelepedő háziorvosokat, amely javaslatról szintén dönthetnek, csakúgy, mint civil szervezetek, kulturális és sport tevékenységet végzők anyagi támogatásáról.

Kiderült az is: 2024-ben is szeretnék kiírni a Virágos Abonyért pályázatot, de a napirendek között szerepel az is, hogy síremléket szeretnének állítani az olimpiai bajnok birkózó Varga Jánosnak.