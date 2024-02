– Hat csoporttal működünk, ma épp 130 gyermekünk van, de folyamatosan van egy kis létszámmozgás – mondta hírportálunknak Lukácsné Németh Edit tagintézmény-igazgató.

– Törekszünk a homogén csoportok kialakítására, ahol nagyjából egy életkorú gyerekek vannak, de van kis-, középső és nagycsoportunk is. A kenderesi önkormányzat jóvoltából naponta hozzák-viszik a hat bánhalmai gyermeket a város tulajdonában lévő kisbusszal. A fenntartó, az egri főegyházmegye biztosítja részünkre a fejlesztőeszközöket és az épületeink korszerűsítését is, új udvari játékok vásárlására pályázati forrásból nyílt lehetőségünk.

Ebben a nevelési évben már sok programjuk volt.

– A városi magyar kultúra napi rendezvényen megmutatta magát óvodánk is a város lakosságának, táncoltak a gyerekek és verset mondtak a művelődési házban. A múlt héten ezt a műsort a többi ovistársuknak is előadták, de megnéztük a nemzeti színbe öltözött művelődési házat és a kultúranapi kiállítást is. A tehetségműhelyeinkben is folyt a munka.

A Mesekuckó mesék feldolgozásával, dramatizálásával foglalkozik, annak tagjai adtak elő egy mesét, de a Néprajzi Kiállítóteremben és a Horthy Miklós tengerészeti múzeumban néztek szét a gyerekek. A Bütykölde tehetségműhelyben kézműveskedés zajlott, a Mozgásosban ovitorna. Óvodapedagógus kollégáimmal mindhárom műhelyben arra fókuszálunk, hogy minden részképesség-területbe be tudjanak kapcsolódni a gyerekek, és legyen sikerélményük is. Intézményünkben külső cég által biztosított balettoktatás folyik. A Városi Sportegyesület bekapcsolódott a Bozsik-programba, ebben is részt vesznek azok az ovisaink, akiknek szülei ezt a lehetőséget választották – sorolta a tagintézmény-igazgató, aki szerint már farsangi lázban égnek a gyermekek.

– A héten jelmezes bemutatkozást és kiszebábégetést is tartunk majd, a programok előkészítésében a szülőkre is számítunk – mondta hírportálunknak a tagintézmény igazgatója.