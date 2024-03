A beporzók napja alkalmából interaktív előadással készültek a szolnoki Damjanich János Múzeumban. A programra öt osztály jelentkezett. Patkós Dániel szolnoki méhész rövid betekintést nyújtott a szakma rejtelmeibe. Mint kiderült 85 méhcsaláddal dolgozik, a megtermelt méz mennyiséget számos tényező befolyásolja, de körülbelül 3500 kiló „folyékony aranyat” perget le évente.

Patkós Dániel gázálarcot, fejvédőket, kereteket mutatott meg a szolnoki Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola másodikosainak hétfőn délelőtt

Fotó: Mészáros János

– Hoztam kaptárvasat, ami a méhészethez elengedhetetlen. Füstölőt, amivel meg tudjuk nyugtatni a méheket – sorolta, majd mutatta a további eszközöket, melyekkel az apró állatokat kezeli.

Gázálarc, fejvédőket, kereteket mutatott meg a szolnoki Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola másodikosainak hétfőn délelőtt. A kisdiákok azt is megtudhatták, milyen a vándorméhész élete, sőt kis segítséggel fel tudták sorolni a Magyarországon leginkább elterjedt mézfajtákat is. A gyerekek igencsak megdöbbentek, amikor megtudták, hogy a méhek negyven napig élnek, és ezt az időt is végigdolgozzák.

– Nem alszanak téli álmot a méhek – szögezte le a szakember. – De tavasztól őszig gyűjtik a virágport és készítik a nektárt.

– A repcét, az akác, és a hárs követi, közben, ha sikerül és szerencsés időszakot fogunk ki, akkor a vaddohány is összejöhet a napraforgó előtt – magyarázta a méhész.