– Az elmúlt esztendőkben sok olyan dolgot tanultunk meg, ami eddig nem volt annyira fókuszban. A háború, a szankciók válságot idéztek elő, ami minden fókuszunkat az energiára helyezte. Ez mindenkit érintett akár önkormányzati, akár családi, akár vállalkozási szinten – kezdte az eseményen tartott sajtótájékoztatón dr. Kállai Mária.

Szalay Ferenc (balról), dr. Kállai Mária, Pócs János, dr. Alföldy-Boruss Márk és Herczeg Zsolt tartott sajtótájékoztatót a fórum előtt

Fotó: Nagy Balázs

– A kis települések számára is fontos kérdés ez, így külön öröm számomra, hogy itt, „terepen” találkozhatunk a kormányzat képviselőjével dr. Alföldy-Boruss Márk helyettes államtitkár személyében. Mert lehet asztal mellett is jó gondolatokat, ötleteket kitalálni, de személyesen közösen gondolkodva hatékonyabb lehet ez a munka – emelte ki az országgyűlési képviselő.

– A találkozás számunkra is fontos, de tapasztalat szerint az önkormányzatoknak is nagy szüksége van arra, hogy közösen, szakemberekkel együtt tudjuk értelmezni a jogszabályokat és igényeket. Ma erre itt lehetőség van – reagált a honatya szavaira az Energiaügyi Minisztérium energiapolitikáért felelős helyettes államtitkára.

Dr. Alföldy-Boruss Márk kiemelte, a fórumon olyan hangsúlyos kérdésekről esik szó, mint az ellátásbiztonság és energiaszuverenitás.

– Az MVM csoport előadóival együtt arról beszélgetünk, hogy az önkormányzatok milyen módon szembesülnek az energiagazdálkodási kérdésekkel, legyen szó ellátásról, szerződésekről, arról, hogy milyen üzleti modellek lehetségesek, illetve, hogy az energiaszuverenitás helyi szempontként is megjelenhessen az energiagazdálkodásban, és hogy az önkormányzatok maguk gondoskodhassanak az energiáról – részletezte a fontos témákat a helyettes államtitkár.

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az önkormányzatok az elmúlt időszakban sokat tettek azért, hogy energiakitettségüket és az energiafelhasználásukat is csökkentsék.

– Gondoljunk a TOP Plusz energetikai pályázataira, melyek sokat segítenek. De lesz még bőven feladatuk a településvezetéseknek. Ehhez itt most segítséget kaphatnak – emelte ki Herczeg Zsolt.

Pócs János szintén nagyon hasznosnak ítélte a besenyszögi fórumot. Mint kiemelte, a háborús és szankciós válság valóban komoly terheket tett az ország vállára.

– 4000 milliárd forinttal többet fizettünk, mint kellett volna. A kormány, a minisztérium kidolgozott egy olyan napelemprogramot, ami nagy segítség lehet ebben. Ez most a legfontosabb kérdés, amiről itt beszélhetünk – hangsúlyozta a honatya, aki kitért arra, hogy a minisztérium, a polgármesterek és a lakosság közötti jó kapcsolat elengedhetetlen most és a jövőben is.

– Talán mindenki emlékszik arra, amikor pár hónapja egy jászberényi trafóállomás kigyulladt, ami nagy problémát okozott. Az éjszaka közepén kértem segítséget a minisztériumtól, és az ország minden tájáról szakemberek és technikai eszközök érkeztek, reggelre majdnem megoldódott a probléma – emelte ki köszönettel a szavaiban Pócs János.