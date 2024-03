Március 15-től elindult a Tisza-tóhoz – Poroszlóra és Tiszafüredre – közvetlen budapesti eljutást kínáló Tisza-tó sebesvonat.

Egyre több lehetőségünk van kerékpárunk szállítására a Tisza-tóhoz induló járatokon

Illusztráció: Walczer Patrik / Forrás: MW archív

A MÁV közleménye szerint a sebesvonat május közepéig a hétvégi napokon, majd onnantól kezdve, nyár végéig már naponta közlekedik. A járat majdnem félszáz kerékpárhellyel szolgálja az utasokat, menetrendje pedig akár egynapos tókerülő biciklizést is lehetővé tesz.

A társaság idén is számos vonaton biztosít lehetőséget a bicikliszállításra. A MÁV-Volán csoport közleményéből az is kiderül, hogy a tó déli medencéje (Abádszalók, Kisköre) is elérhető vonattal a Kál-Kápolna–Kisújszállás vonalon.