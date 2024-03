Szombaton már kora reggel benépesült a Petőfi tér Mezőtúron. A volt főiskola épülete mellett a Közösségi Ház és az Intézményellátó Kft. kollektívája a hagyományok szerint dolgozta fel azt a sertést, mely a III. Kolbásztöltő Vigadalom alapanyagát szolgáltatta.

Szinte még a kerítés is kolbászból volt

Fotó: Jenei József

Mire darabokra „hullott” a kiváló húst adó állat, a csapatok is megérkeztek. El is kezdődhetett a munka, a résztvevők ízesítették, gyúrták a húst, amit aztán betöltöttek, sütöttek, végül a zsűrinek tálaltak. Az ítészeknek nem volt könnyű dolguk, hiszen huszonhat csapat, harminckét féle kolbászt készített. A csapatok nemcsak helyiekből verbuválódtak, de érkeztek Karcagról és Törökszentmiklósról is.

A résztvevők ízesítették, gyúrták a húst, amit aztán betöltöttek

Fotó: Jenei József

Az illatok és ízek csalogatóak voltak, de a zenés, táncos színpadi produkciók is sokféle ízlést kielégítettek. Aó rendezvény idején kézműves vásár is várta az érdeklődőket, a gasztroesemény után kora estétől pedig a III. Mezőtúri Zenei Műhely kínált zenei csemegét azoknak, akik még nem fáradtak el. A szervezők elmondták, hogy a szombati programmal megnyitották a szabadtéri rendezvények sorát Mezőtúron.