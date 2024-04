Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai elismerésben részesült, amit több évtizedes tevékenységéért kapott. A hátrányos helyzetű térségekben élők életminőségének javítását célzó aktív támogatási rendszert hozott létre, a „Szociális földprogram - családi portaprogram”-ot.

Dr. Nagyné Varga Ilona Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárral a díjátadón

Fotó: Fülöp Máté ORFK Kommunikációs Szolgálat

A szakember életútjának kiemelkedő területe ez a program, amelynek megvalósításáért 1997-től folyamatosan dolgozik országos és helyi szinten egyaránt. Jelentős szerepet vállalt nemcsak a program létrehozásában, hanem fejlesztésében is.

Munkatársaival együtt kutatási projektek kezdeményezője és megvalósítója volt, szakmai kiadványokat állított össze, és részt vett a módszertan kidolgozásában, tanácsadásban is, szakmai közösséget épített, népszerűsítette a programot hazai és nemzetközi téren egyaránt.

Más szervezetekkel együttműködve részt vett több olyan projekt indításában is, amelyek a Szociális földprogramban szerzett tapasztalatokat hasznosították, tovább fejlesztették. Mindezek mellett a helyi felzárkóztatást célzó programokban is sokat tett azért, hogy megvalósulhassanak a célkitűzések. A szakember emellett Szolnokon a helyi civil szervezetek érdekképviseletét felvállaló Civil Tanács elnöke és vezetője az Esélyteremtési Kerekasztalnak is.

Vallom, hogy felelősek vagyunk embertársainkért, mert olyan közösségben jó élni, ahol mindenki kap esélyt a jó életre

– vallott motivációjáról a díjazott.

– A „Szociális földprogram – családi portaprogram” esélyt teremt, úgy hogy az „önsegítést” ösztönzi. Abból indulunk ki, mi az, amit a hátrányos helyzetben élők adni tudnak a programhoz. Mi lehet az ő erőforrásuk? A portán lévő konyhakert, a kisállat tartásra alkalmas terület és a kétkezi munkájuk, amivel hozzá tudnak járulni élelmiszer szükségletük kielégítéséhez – kezdte dr. Nagyné Varga Ilona.

– Az önellátáshoz nyújt támogatást a program azzal, hogy vetőmagot, palántát, gyümölcsfát, kisállatokat biztosít és mezőgazdasági tanácsadást, felkészítést és mentorálást nyújt a résztvevőknek. A program működtetéséhez a minisztérium évenkénti felhívás alapján pályázati forrást ad a megvalósító – sikeresen pályázó – települési önkormányzatoknak vagy roma nemzetiségi önkormányzatoknak. A megvalósító szervezetek vállalják, hogy figyelembe véve a helyi sajátosságokat, megszervezik a programot, bevonják a helyi szakembereket, akik a közvetlenül segítik a családokat – taglalta.

– Tehát ennek a programnak a megvalósításában országos és helyi szinten is sok intézmény, szervezet, szakember együttműködésére van szükség. Fontos tapasztalatunk, hogy a porta programban eredményeket nem látványosan, egyik napról a másikra, hanem kis lépésekben, szakmai partnerségben, folyamatos kitartó munkával érhetünk el – fogalmazott a Balázs János-díjas szakember.

Hatodik éve adják át a díjat

A Balázs János-díjat 2019-ben alapította a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága azzal a céllal, hogy elismerje azokat, akik a hátrányos helyzetű emberek, közösségek társadalmi felzárkózásáért, oktatásáért, foglalkoztatásuk elősegítéséért, társadalmi beilleszkedésük és megbecsülésük segítéséért végeznek magas színvonalú szakmai munkát.

Valamint a jövő generációjának példaképet adó, a roma identitás, roma kultúra megőrzéséért, gyarapításáért munkálkodó, romák és nem romák egymás megismerését, társadalmi párbeszédét támogató, a békés társadalmi együttélést előmozdító kiemelkedő munkát végeznek.