Egy jászjákóhalmai lakos tett bejelentést a rendőrségen április 15-én reggel, hogy az éjszaka folyamán az ingatlana előtt parkoló teherautó üzemanyag-tartályából ismeretlen ellopott 65 liter gázolajat. A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és előállítottak egy helyi fiatalkorút, akit gyanúsítottként hallgattak ki.

Forrás: szoljon.hu

A hétvégén négy járművel próbálkozott és kettőt el is lopott egy fegyverneki férfi, mindkét kocsiban benne maradt az indítókulcs. Azonban az ügy szerencsésen zárult, a rendőrök megtalálták az autókat. Az elkövetőt hét vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják.

Nem mindennapi végjátékkal fejeződött be a Lehel HC bajnoki szezonja jégkorongbajnokság másodosztályában, az Andersen Ligában. Az egyik fél három győzelméig tartó, Győr elleni döntő párharc utolsó összecsapásán egy tömegverekedés után félbeszakadt a mérkőzés, mivel a kiállítások következtében a berényiek létszáma a megengedett minimum alá csökkent.

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta egy 39 éves szolnoki férfi letartóztatását. A férfi március 23-án a késő esti órákban megjelent Újszászon, egy elhagyatott háznál, ahol az egyik szobában éjszakázott rendszeresen egy 53 éves férfi. Az elkövető egy szétnyitható borotvapengével a kezében a férfit azzal fenyegette meg, hogy ha nem adja át a pénzét, elvágja a nyakát.

Idén áprilisban tizenegyedik alkalommal szervezett szemétszedő kenutúrát a Béketutaj Egyesület, mely során a Tisza-tó X. számú öblítőcsatornáját és a Tisza egy rövid szakaszát szabadították meg az eldobált szemét egy részétől. A harmincnyolc önkéntes körülbelül 10 köbméter szemetet gyűjtött össze néhány óra leforgása alatt.

Megszólalt a szén-monoxid-érzékelő hétfőn délután Kunszentmártonban, egy Táncsics Mihály utcai családi ház fürdőszobájában. Az épületben egy átfolyós vízmelegítő működött az eset idején. A jelzésnek köszönhetően a lakó azonnal kiszellőztette a házat és kiment az udvarra, így nem esett baja.

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján több helyszínen is koszorúzást rendeztek Szolnokon, így az egykori gettó helyén álló emlékkőnél is. Azt követően a botlatókövek mentén végigsétáltak az egykori zsinagógába, ahol Szalay Ferenc polgármester is szólt a megemlékezőkhöz.

Sokkoló képsorok láttak napvilágot: egy 20 éves, részeg férfi agresszív ámokfutásba kezdett a csehországi ostravai Svinovské mosty villamosmegállóban. A férfi a várakozók mellett elhaladva két utasnak is nekiment, majd teljes erejéből megütött egy 16 éves fiút. A fiatal elesett és egy 69 éves nőnek ütközött, aki ennek következtében ráesett a sínekre és megsérült.