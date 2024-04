Még egy kis csinosítgatás a szemet gyönyörködtető tortákon, süteményeken és ételeken, pici igazítás az elegáns terítékeken – így várták a verseny kezdetét szombat reggel az idei Pelikán Kupa indulói az Aba-Novák Agórában.

Szebbnél-szebb süteményekkel és tortacsodákkal, változatos, modern ínyencségekkel és gyönyörű terítékekkel készültek a versenyzők az idei Pelikán Kupára az Aba-Novák Agórában

Fotó: Kiss János

A magyaros ételektől a gyömölcsös ládikáig

– Mórahalmomról jöttünk, két nyolcfős csapattal érkeztünk. Minden csapat négy sütit tálalt ki, hoztunk zserbót, csokis virágcserepet formázót, méhecske alakú meringues sütit és gyümölcsös ládikát – sorolta Kazinczi Kitti, aki a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégiumból érkezett csapatával.

Az épület másik részében mindeközben újragondolt, modern tálalású ételek kápráztatták el a látogatókat.

– Géderlakról érkeztem, Bács-Kiskun vármegyéből. Fülöpszálláson, egy csárdában dolgozom. A mesteremmel, Balog Martinnal dolgoztuk ki a koncepciót, próbáltuk minél inkább magyarosabb ételekkel készülni, de ezeket különleges formában megmutatni, és egy kis színt is vinni a tálalásba is – mutatkozott be a felnőtt kategóriában induló Takács Péter szakács, akinek ez volt az első versenye. Mint elmondta, legnagyobb vágya, hogy kijusson a szakács olimpiára.

Világbajnokok is részt vettek a zsűrizésben

Nemcsak a cukrászok és szakácsok, hanem a pincérek is számot adhattak tudásukról, például arról, hogy hogyan kell szépen megteríteni, vagy szakszerűen sört csapolni. Idén először pedig a pékek is ringbe szálltak.

Pálszabó Mihály mesterszakács, a verseny egyik alapítója elmondta, a Pelikán Kupa 2006-ban indult útjára, akkor összesen 36 csapat indult. Mára ez a szám megsokszorozódott, hiszen az idei versenyre több mint 140 csapat 180 indulója nevezett az ország minden pontjáról.

– Ez egy jó lehetőséget teremt arra, hogy az országos szakács-, cukrász- és pincérversenyre fölkészüljenek az indulók. Ugyanis bár az előkészületeket megteszik odahaza, eljönnek egy idegen helyre, mellyel szokják azt is, hogy más miliőben, környezetben kell teljesíteniük. Idén az a megtiszteltetés érte az eseményt, és személy szerint engem is, hogy Magyarország legnagyobb szaktekintélyei jöttek el, hiszen világbajnokok is részt vesznek a zsűrizésben – hangsúlyozta az Aranykoszorús Mester, az Auguste Escoffier Tanítványai Lovagrend tagja.

Van létjogosultsága az értékteremtő munkának

A versenyzőket és megjelenteket a kupát megrendező Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Sziráki András köszöntötte.

– A gazdasági teljesítményünkkel, a vármegye és Szolnok város teljesítményével olyan módon mutatkozhatunk be, hogy igenis van létjogosultsága az értékteremtő munkának, annak ellenére, hogy rendkívül sok feszültség terheli környezetünket, például a háború, a migrációs helyzet, vagy az infláció. Fontos, hogy továbbra is optimistán, józan felfogással és összefogással tegyük a dolgunkat, hiszen együtt még többre vagyunk képesek – hangsúlyozta az elnök.

Dr. Berkó Attila Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja beszédében elmondta, a 17 éve tartó rendezvénysorozat az évek alatt folyamatosan bővülést, fejlődést mutat.

– Ez egy fontos üzenet a jelennek és a jövőnek is, hiszen nagyon sok szülő és gyermek vesz részt ezen a rendezvényen, és ha azon gondolkodnak, hogy mi legyen a jövő, milyen szakmát szerezzenek, azt gondolom, a mai napon fontos érv szól amellett, hogy a gasztronómiában, vendéglátásban komoly erő, és lehetőség van a későbbiek során is – mondta a főispán.