Az elfajult droghelyzet ellen demonstráltak több mint egy hónappal ezelőtt Tiszaburán. A településen ugyanis egyre magasabb a pszichoaktív szerek fogyasztóinak a száma, az önkormányzat emiatt szervezte meg a „Le a droggal Tiszaburán” elnevezésű tüntetést. Az eseményen összesen 200 helybeli vett részt. Akkor Farkas László polgármester és Bátki Márton, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának helyi felelőse arról számolt be lapunknak, hogy a gondok jelentős részét a súlyosbodó droghelyzet jelenti Tiszaburán.

Kétszáz helybéli tüntetett a drogok ellen február 25-én Tiszaburán

Forrás: Beküldött fotó

A drogprobléma nem szűnt meg, de kedvező változásokat tapasztaltak

Bár ez a probléma továbbra sem szűnt meg a községben, Farkas László polgármester szerint viszont mégis tapasztaltak pozitív változást. A településvezető elmondta, a demonstráció óta többen is önként vonultak be elvonóra.

– A tüntetést követő hetekben összesen öten jelentkeztek az önkormányzatnál, hogy nem bírják tovább a jelenlegi állapotot, így elvonóra szeretnének menni – idézte fel az elmúlt hetek legfontosabb történését a polgármester. – Maga a folyamat úgy működik, hogy elsőként az önkormányzatnál kell jelentkezniük az érintetteknek, de valamely családtag is adhat jelzést. Ilyenkor egy addiktológus szakember is megvizsgálja az érintettet, ilyenkor szűréseket és állapotfelméréseket is végeznek. Ezt követően, körülbelül egy hónapon beül megkezdődik az érintett rehabilitációja.

Szenvedélybetegeket ellátó központot nyitnának

Az önkormányzat és a szeretetszolgálat helyi kirendeltsége közösen dolgozik azon, hogy javuljon a droghelyzet Tiszaburán.

– A probléma sajnos olyannyira jelen van a település mindennapi életében, hogy nem szabad szemet hunyni felette – folytatta tovább Farkas László. – Máshol, főleg a nagyobb városokban akadnak szenvedélybeteg ellátó központok, de a fennálló helyzetre való tekintettel az a legjobb megoldás, ha a településen is létesítünk egyet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi kirendeltsége és jómagam is azon dolgozunk, hogy a jövőben minden rendelkezésre álljon és megteremtsünk a lehetőséget egy szenvedélybeteg-ellátó központ működtetéséhez. A jelenlegi terveink alapján úgy gondoljuk, hogy az egykori takarékszövetkezet épülete megfelelő helyet biztosítana az elvonó számára. A célunk az, hogy a jövő évi normatíva igényléseknél és az intézmény alapításnál már kézzel fogható tervet tudjunk felmutatni.

Az épületet is megvásárolná az önkormányzat

A régi takarékszövetkezet épületét alakítanák át szenvedélybeteg-ellátó központtá Tiszaburán.

– Bár az épületet még csak béreljük, bízunk abban, hogy a jövőben sikerül pályázni a megvételére – fejtette ki lapunknak Farkas László polgármester. – A közel 100 négyzetméteres ingatlan kiválóan alkalmas több szoba kialakítására és nagyobb terek egybe nyitására. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az önkormányzat közös munkájának gyümölcseként tekintünk erre a projektre, amely nagy segítség lehet a helybelieknek.