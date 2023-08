Amikor pedig már mindenki várta a színidirektor nagybelépőjét, előtte magához ragadta a szót Máté Zsolt, a színház munka- és tűzvédelmi felelőse. Egy jó negyedórás oktatást tartott arról, hogy miként kell az épületben „tűzre, vízre vigyázni”. A nagydohányosok közül „Csínos” Molnár László helyeselt a leginkább az elhangzottak kapcsán… Majd replikázott egyet régi színésztársával, „Pulherrel”. A rögtönzött tanfolyamot elvégzőknek az ülést követően a portán kellett aláírniuk a munka- és tűzvédelemről szóló dokumentációt.

Végül elérkezett a színházi délelőtt egyik érdemi része. A másik az olvasó próba volt...

Nehéz időszakon vagyunk túl, viszont nem hátra, hanem előre kell hogy tekintsünk!

– kezdte évadnyitó gondolatait Barabás Botond.

A színház igazgatója azonban nem említette meg, hogy milyen terheket cipelt a ház az elmúlt szezonban, inkább felsorolta a 2023/24-es évad bemutatóit. A nézők tehát megtekinthetik a nagyszínpadra rendezendő Lila ákác, az Eldorádó, a Hajmeresztő, a Figaro házassága, avagy egy őrült nap története, valamint a Függöny fel!, vagy ugyanaz hátulról című darabokat. A gyerekeknek az Aranykulcsocska mesejátékot mutatják be bérleten kívül. Az elmúlt évadból három műsort hagynak a repertoárban, ezek az Ágacska, A király beszéde és A fösvény. A Színműhely is „újrázik”, tovább játssza a New York-i komédiát, az Antigonét, a Névtelenült és Az öldöklés istenét, illetve új darabként kerül színre Molnár László főszereplésével a Tercett – Móricz Zsigmond szerelmei című színpadi játék.

Barabás Botond arról is szólt, hogy immáron várják az új bérleteseket is, miután a régi színházjárók a közelmúltban már megújították a sajátjaikat, majd hivatalosan is megnyitottá nyilvánította az új évadot.

– A kultúra közösségeket kovácsol össze, ezért, ha nincsen kultúra, akkor nincsen semmi! – szögezte le elöljáróban köszöntőbeszédében Szalay Ferenc. Hangsúlyozta, hogy a szolnoki teátrumra, mint a város többi kulturális intézményeire és szervezeteire nagyon nagy szükség van, ezért a támogatásuk nem maradhat el. Szolnok polgármestere gondolatai ezek után arra vonatkoztak, hogy a színház gazdálkodását is azonban hozzá kell igazítani a városi költségvetés lehetőségeihez. Hogy mit értett ez alatt, nem pontosan derült ki, viszont megnyugtatott mindenkit, hogy a jelenleg elfogadott állami és helyi finanszírozás teljesíthető.

Az évadnyitó társulati ülés ünnepélyes és vidám pillanatokkal zárult. Barabás Botond és Szalay Ferenc közösen köszöntötték az augusztus 20-i állami ünnepen Bánffy Miklós-díj elismerésben részesült Farkas Irén művészeti titkárt, továbbá a színházért fél évszázada dolgozó Bachmann Márta „Szöszikét”, illetve átadták a tavalyi szezon közönség által megszavazott legjobb színészi díjakat.

Gombos Judit mókás kedvvel, Dósa Mátyás meghatottan vette át a nézők elismerését.

A tradicionális, a Szigligeti épülete előtti készített közös társulati fotózás után azonnal megkezdődtek a Lila ákác olvasó próbái… A szolnoki színház tehát megkezdte az új évadot!