A forduló rangadóját a jól rajtoló Kenderes a Tiszajenő elleni meg­le­pe­tés­ve­re­séggel kezdő Tiszaszentimrével játssza, míg a második helyre fellépő Jászberény II. a Jászboldogházával csatázik. A dobogóra hajtó Cserkeszőlő ezúttal a beragadó Abádszalókot fogadja, míg az élmezőnybe igyekvő Jászapáti a jó erőkből álló Lurkó Focimániával mérkőzik meg.

Izgalmas meccsnek ígérkezik a Túrkeve és a Fegyvernek összecsapása is, a Tiszaföldvár II. pedig a Jászkisér ellen zsebelheti be az újabb három pontot. A sikeresen startoló Tiszagyenda a rosszul indító Jászszentandrással meccsel, míg a Tiszajenő ellenfele a Kunmadaras lesz, mely kiesési derbinek is betudható.

Párosítások

Szombat:

TiSE II.– Jászkisér, Cserkeszőlő–Abádszalók, Jászboldogháza–Jászberény II., Tiszaszentimre–Kenderes, Tiszagyenda–Jászszentandrás (Örményes), 14.30.

Vasárnap:

Focimánia–Jászapáti, Kunmadaras–Tiszajenő (Karcag), Túrkeve–Fegyvernek, 14.30. Sebestyén János