Viszont a bronzérem sorsa már most vasárnap eldőlhet, mivel a negyedik helyezett Szolnok Fanatic a harmadik helyen álló Jászalsószentgyörgyöt fogadja, s ha nyer, két pontra feljön, de a döntetlennel vagy a vereséggel elszáll az esélye. Szintén kemény meccs vár a Nagyivánra, amely a Besenyszög ellen biztosíthatja be a második helyét, míg az éllovas Jászjákóhalma a Tiszasast fogadja, s már a döntetlen is biztosan aranyérmet ér. Igaz, minden bizonnyal már akkor is bajnok lesz a listavezető, ha több pontot már nem szerez, hiszen sokkal jobb a gólkülönbsége, mint a második helyezettnek.

A Tiszaszőlős és a Cibakháza nem játssza le az egymás elleni mérkőzését, mivel a vendégek jelezték, nem állnak ki – így a hazaiak már meg is kapták a három pontot. Pályára lép viszont két alsóházi csapat egymás ellen, a Bánhalma és a Rebelog, míg Zagyvarékasra a Kőtelek, Kétpóra pedig a Berekfürdő utazik.