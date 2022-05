Kell az újabb három pont

Ismét sorsdöntő meccs vár a MÁV-ra, amely az eddig három ponttal többet szerző Dorogot ugyan hazai siker esetén sem előzheti meg – a vendégek akkor is több győzelemmel rendelkeznének –, de beérheti, és ez most a legfontosabb.

Nem túl nagy segítség, hogy a múlt vasárnap kiállított Kurdics Levente, Szekszárdi Tamás és Tóth Bence egy-egy meccses eltiltást kapott, így vasárnap nem léphetnek pályára. Mellettük még Földi Marcell is sérült, de Kovács Olivér sincs még százszázalékos állapotban. Viszont úgy tűnik, több mint három hónap után visszatérhet Rokszin Ádám, valamint Papp Szilárd is bevethető lesz.

– Ismét más összeállítású csapatot kell a pályára küldenünk, de nyertünk már máskor is, amikor három eltiltottal rendelkeztünk – elevenítette fel a békéscsabai 2–1-es sikert Romanek János vezetőedző, amikor Hleba Tamás, Ir­mes Dávid és Szabó Alex sárga lapjaik miatt nem játszhattak. – Nyilván ezzel nem is akarunk foglalkozni, mindig abból a keretből kell kihozni a legtöbbet, amely rendelkezésünkre áll. Emellett ismét csak magunkra figyelünk, nem az ellenfélre, és igyekszünk ugyanazt a harcias futballt játszani, ami a korábbi sikereink alkalmával már eredményre vezetett. Nem számolgatni akarunk, hanem nyerni.

A dorogi csapat nincs nagy formában, hiszen csupán hét pontot szerzett tavasszal. Így aztán hiába álltak a téli szünet során a hetedik helyen, immár a 17. pozíciót foglalják el a tabellán. Ilyen lejtmenetre aligha számítottak a klubnál, s nyilván minél tovább tart a negatív széria, annál nehezebb kimászni belőle. Természetesen a hazaiak célja az, hogy az ellenfél rossz sorozata ne most szakadjon meg.

A Tisza-partiaknál nyilván a szegedi 2–1-es vereség ellenére nincs rossz passzban a gárda, hiszen előtte három győzelmet sikerült aratni zsinórban, ráadásul ebből kettő kiesési rangadó volt. Most ismét létkérdés a három pont megszerzése, de ha azt látjuk a csapattól, amit az elmúlt hetekben, akkor joggal bízhatunk az újabb MÁV-sikerben.

További párosítások

Vasárnap: ETO–III. Kerület, Nyíregyháza–Békéscsaba, Csákvár–Budaörs, Vasas–Szentlőrinc, Siófok–Haladás, Kecskemét–Tiszakécske, Pécs–Szeged, Ajka–Budafok, 17.00.

Hétfő: Diósgyőr–Soroksár (tv: M4 Sport), 20.00.

Vendégségben csapataink

A 35. fordulóval folytatódó pontvadászat vasárnapi játéknapján délelőtt 11 órától lép pályára a már biztos kieső Törökszentmiklós a jó formába lendülő, középmezőny alján tanyázó DVTK II. otthonában. A TFC mellett szól, hogy a hétközi fordulóban az ellenfelével ellentétben nem játszott – a játéktér alkalmatlansága miatt elhalasztották az SBTC elleni meccsüket –, így frissebb lábakkal várhatja a kezdő sípszót. Ráadásul az őszi 1–1-es remijük is azt sugallja, lehet keresnivalójuk Miskolcon.

A zsinórban három győzelemnél járó Tiszafüred a Jászberény elleni megyei rangadó óta kirobbanó formában futballozik: a második DEAC és a harmadik BKV Előre sem jelentett akadályt számukra. A 270 perce még csak gólt sem kapó Tisza-tavi gárda vasárnap 17 órától az élmezőnyhöz tartozó Kisvárda tartalékcsapatánál vendégszerepel, amely adós a tavaszi jó teljesítménnyel. A TVSE nyomás nélkül játszhat, s mivel az első találkozásukkor a szabolcsiak nyertek 2–0-ra, így itt a megfelelő alkalom a méltó visszavágásra.

Az idén eddig a három ikszével mindössze három pontot szerző Jászberény megszerezheti régóta várt első tavaszi győzelmét, hiszen a még nála is gyengébben teljesítő, a 2022-ben csak két pontot gyűjtő Tállya együtteséhez látogat. A hétközi vesztes meccsen a Németh Norbertet sérülés miatt elveszítő JFC ősszel egyszer már legyőzte (5–2) ellenfelét, amivel bizonyára kiegyezne a vasárnapi, 17 órai találkozón is. Ezzel pedig végre véget vetne a tizennégy mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatának is.

További párosítások

Vasárnap: Újpest II.–DEAC, 11.00, Békéscsaba II.–Eger, 12.00, Füzesgyarmat–Hajdúszoboszló, Kazincbarcika–Tiszaújváros, DVSC II.–BKV Előre, Sényő–Putnok, Salgótarján–Hidasnémeti, 17.00.