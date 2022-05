A végéhez ér vasárnap a nagy menetelés, hiszen a szezonbeli utolsó, 38. mérkőzését játssza a MÁV, méghozzá mind közül a legfontosabbat.

A 18. helyen álló kék-fehérek hátránya egy pont a Békéscsabával és két pont a Csákvárral szemben, s mindkét vetélytársat csak Tisza-parti győzelem esetén lehet megelőzni.

Az ellenfél a Haladás lesz, amely a hatodik helyen áll, s elég hektikus tavaszt produkál. A szombathelyiek 15 fordulón át vezették a bajnokságot, de az új esztendőre már csak a negyedik helyen fordultak, s belecsúsztak egy nyolcmeccses nyeretlenségi sorozatba is. Az évad végére viszont újra összekapták magukat, így nem lesz egyszerű nyerni ellenük.

Azt mondtam a játékosoknak, egy cél lebegjen a szemük előtt, hogy nyerjük meg a mérkőzést

– mondta hírportálunknak Ro­manek János vezetőedző.

– Nem kell nézni a másik két meccset, hiszen ha nem aratunk győzelmet a Haladás felett, mindegy, mi történik a többi pályán. Ez a csapat már megmutatta, milyen nagy küzdő, hiszen igen mélyről jöttünk vissza, s az utolsó körben is versenyben vagyunk a bennmaradásért. Reméljük, a lefújás után ünnepelhetünk, mindent meg fogunk tenni érte.

Az előző körben, Tiszakécskén Busa Bence két gólja három pontot ért. A csatárról elmondható, hogy a szezon végére elkapta a fonalat, hiszen utolsó öt meccsén négy találatot szerzett, így kicsit sajnálja is, hogy nem lesz több mérkőzés, de még jobban bánná, ha kiesne a csapat.

Igen, szerencsére tudtam fontos gólokat szerezni, de ehhez az is kellett, hogy most már sokkal több helyzetet dolgozunk ki, mint a tavasz elején

– árulta el megkeresésünkre a 27 éves támadó.

– Jól összeálltunk, s úgy gondolom, ki tudjuk harcolni a bennmaradást. A csapat bizonyította, hogy képes nyomás alatt játszani, hiszen meccsek óta élet-halál harcot vívunk, olyan találkozókon lépünk pályára, ahol kötelező a győzelem. Szerintem vasárnap is megbirkózunk a téttel, s megnyerjük a mérkőzést. Bár elsősorban magunkkal foglalkozunk, nyilván tudjuk, a Csákvárnak vagy a Békéscsabának is pontokat kell hullajtania, és úgy vélem, az egyik gárda botlani is fog. Én legalábbis nagyon pozitívan látom a dolgokat, de a társaim is. Bízunk egymásban és a sikerben. A mérkőzésre ingyenes a belépés, s a várakozások alapján akár még a nézőcsúcs is megdőlhet a jelenlegi, 2016-ban átadott Tiszaligeti Stadionban. Mindenesetre a szurkolásra nagy szükség lesz, bár aligha kell külön motiválni a szolnoki játékosokat, mindenki pontosan tudja, mi a tét: a bennmaradás.

Erre van szükség a bennmaradáshoz

A három kieső helyen álló csapaton kívül a Békéscsaba és a Csákvár van még veszélyben, a kettő közül legalább az egyiket meg kell előznie a Szolnoki MÁV-nak. A képlet elég egyszerű: a kék-fehéreknek le kell győzni a Haladást, illetve az Előre és a Csákvár közül az egyik nem nyerheti meg a maga meccsét a III. Kerület, illetve az Ajka ellen.