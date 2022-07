Tengósaink télen-nyáron püfölik a labdát, de az igazi szezon mégiscsak a nyár. Az elmúlt hétvégén sem maradtak verseny nélkül a szolnoki lábteniszezők, két helyszínen is adódott számukra lehetőség a megméretésre a Balaton partján. És ha már ott jártak, el is hozták a győzelmet mindkét versenyről. Balatonakarattyán vasárnap az Orosz Zsolt–Cziczás Sándor kettős vett részt egy pontszerző viadalon amatőr kategóriában. Bár ők már korábban kivívták az augusztusi döntőben való részvételüket, nagy csatában, remek játékkal az első helyen végeztek ezúttal.

Érdekességként elmondható, hogy csak a döntőbe jutás volt kérdéses a látottak alapján. Ugyanis míg az elődöntőben szoros mérkőzésen kerekedtek felül, addig finálé már nem tartogatott különösebb izgalmakat. A végső, nyolcas döntőre augusztus 27-én kerül majd sor Hajdúszoboszlón. Szombaton egy meghívásos torna is szerepelt a szolnokiak naptárában, Zamárdiban az Örlős Gábor–Kun József duót várták a torna szervezői. A hat csapat részvételével zajló versenyen a hatalmas hőség ellenére ez a szolnoki páros is győzedelmeskedett. Itt is csak az elődöntő kimenetele volt kétséges, azt nyerve már a finálé könnyebb győzelmet hozott számukra. Jegesi László