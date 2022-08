Bár egy biztatónak tűnő döntetlennel indult a szezon a Jászberény számára, a következő három vereség és a sok kapott gól aggodalomra adott okot a csapat háza táján. Német Gyula edző a legutóbbi, Sényő elleni vereség kapcsán úgy fogalmazott, hogy jelen pillanatban nem látja a kiutat a gödörből. Nos, a klub vezetése gyorsan döntött a szerdai mérkőzés után: a folytatásban Lakatos Béla, az együttes korábbi játékosa veszi át a stafétabotot, aki tegnap már le is vezényelte első edzését. Gottdiener Lajos, az egyesület elnöke a következőképpen magyarázta döntésüket:

– Leültünk Gyulával beszélgetni, mert úgy éreztük, hogy elfáradt a kapcsolat a fiúk és közötte. Nem akartunk tovább várni, mert ha újabb vereségek jönnek, az már beláthatatlan következményekkel járt volna a folytatást illetően. A Karcag elleni megyei rangadó előtt ki kellett valahogy zökkentenünk a játékosokat az apátiából. Tudjuk, hogy ők is ugyanolyan felelősek, mint ahogy a korábbi jó szereplés sem kizárólagosan a most leváltott tréner érdeme. Sokat köszönhetünk neki, az utóbbi tíz évből négyben ő irányította a gárdát. Biztos vagyok abban, hogy lesz ő még a felnőtt csapat irányítója, de ahogy szokták mondani, nem örök a békának a tó, ő sem dolgozik most ezen a poszton tovább. Marad azonban a klubnál az utánpótlás alkalmazásában.

Béla dolgozott korábban a Taksony edzőjeként, most pedig Salgótarjánban a tehetség központ szekció vezetője volt, ám otthagyta állását a kedvünkért. Remélem, a jövő igazolja majd, hogy jó döntést hoztunk.