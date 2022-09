Elöljáróban Sági István bemutatta a racketlont, ami egy 4 ütős sport (asztalitenisz, tollaslabda, fallabda, tenisz), melyben meghatározott sorrendben egy-egy 21 pontos mérkőzést játszanak az ellenfelek, a győztes pedig a több pontot nyerő játékos.

EREDMÉNYEK

Vegyespáros: …2. Barta-Boncz Nóra (Eger)–Sági István.

Egyéni: …2. Barta-Boncz Nóra, …25. Sági István.

Páros: …6. Sági István–Frigyes Csaba.

Csapatban: …4. magyar válogatott (egyik csapattag: Sági István).

Első alkalommal indulók versenye: …4. Sági István, …13. Barta-Bonc Nóra, …16., Frigyes Csaba.

– Sokat tanultunk, nagyokat küzdöttünk és több ország, köztük India képviselői is jelezték, hogy szívesen látnak minket versenyeiken. További magyar indulók is remekül szerepeltek a vb-n, hiszen újabb érmes és értékes helyezéseket szereztek. Jó volt egymásnak szurkolni! – fogalmazott Sági István.

A Sági–Frigyes duó bajnoki sikere

Alig ért véget a vb, az elmúlt hétvégén már a sportág nyílt páros magyar bajnokságát is megrendezték Martfűn. A részvevőknek tehát asztalitenisz, tollaslabda, tenisz és fallabda sportágak mindegyikében egy-egy mérkőzést kellett a másikkal játszani. A találkozók egyaránt 21 pontig tartottak. A bajnoki címek és a helyezések végig kiélezett küzdelmekben dőltek el.

Az ob végeredménye: 1. Sági István–Frigyes Csaba (Martfű), 2. Beslics Zseljko–Barna Ákos (Szerbia), 3. Botár Péter–Botár Zalán (Veszprém).

A vendéglátok is kitettek magukért

Ugyancsak Martfű adott otthont a hagyományos, immár 20. alakalommal kiírt F. Nagy Géza nemzetközi teniszversenynek, amelyen a magyarok mellett szerb, román és spanyol játékosok is érdekeltek voltak. Érdekesség, hogy a versenyen négy Maccabi Világjátékokon érmes játékos is pályára lépett. A népes mezőnynek nem csak egymással, hanem a hőséggel is meg kellett küzdeniük, szerencsére minden rendben volt a nagyszabású viadalon.

Női egyéni: 1. Zsíros Alexandra (Románia), 2. Zsíros Vanessza (Románia), 3. Szőke Éva (Cegléd), Kecsenovics Éva (Szerbia).

Férfi egyéni: 1. Molnár András (Budapest), 2. Mátyás Ferenc (Heves), 3. Ballagó Tamás (Heves), Dragan Vignjevics (Szerbia).

Férfi egyéni 50+: 1-1. Botár Péter Veszprém–Sági István Martfű (megosztva), 3. Ardelean Lucian, Király Attila (Románia).

Páros: 1. Sági István (Martfű)–Juhász Zsolt (Szerbia), 2. Kovács Dánijel–Popovics Branislav (Szerbia), 3. Zsíros Alexandra–Zsíros Vanessza (Románia), Király Attila–Ilyés Lajos (Románia).

Páros 45+: 1. Beslic Zeljko–Barna Akos (Szerbia), 2. Radulovic Pavle–Vladislav Milovanovics (Szerbia), 3. Botár Péter Szekszárd–Vanyó Miklós (Úrhida), Varga Tamás (Szolnok) –Tóth Csaba (Tapolca).

Vegyespáros: 1. Zsiros Vanessza–Ardelean Lucian (Románia), 2. Zsíros Alexandra–Balint Alexandru (Románia), 3. Juhász Zsolt–Kecsenovics Éva (Szerbia), Vanyó Miklós–Bakai Ildikó (Úrhida).

Férfi egyéni, vigaszág: 1. Magyar Tibor (Románia), 2. Kiss Tibor (Románia), 3. Botár Zalán (Veszprém), Ilyés Lajos (Románia).

Férfi egyéni 50+, vigaszág: 1. Isodoro Olea Paniagua (Spanyolország), 2. Modog Nicolae-Daniel (Románia), 3. Frigyes Csaba (Martfű), Kenéz Tibor (Románia).

Férfi páros, vigaszág: 1. Molnár András (Budapest)–Frigyes Csaba (Martfű), 2. Botár Péter–Botár Zalán (Veszprém).

Férfi páros 45+, vigaszág: 1. Basics Zseljko–Dragan Vignjevićs (Szerbia), 2. Csupàk Arnold–Igor Vurdelya (Szerbia), 3. Isidoro Olea Paniagua (Spanyolország)–Modog Nicolae-Daniel (Románia), Németh István (Szolnok)–Tanka Attila (Martfű).