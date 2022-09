Szombat, 15.30

Rákóczifalva–Törökszentmiklós

Bármely csapat nyeri is a találkozót, értékes sikert könyvelhet majd el – nem kizárva persze a pontosztozkodás lehetőségét. Ha ugyanis a falvaiak otthon tudják tartani a három pontot, megindulhatnak a biztos középmezőny felé. Az együttes eddig éppen annyi pontot szerzett, ahány mérkőzést játszott: ötöt. Ezzel jelenleg a tabella 13. helyen tanyázik. Ám a Falvára nehéz rajtot mért a sors, egymás után erős csapatokkal játszottak az előző fordulókban. Ezeken ugyanakkor megbízhatóan teljesítettek. Javuló formájukat most ismét egy favorit ellen kéne igazolniuk.

A Törökszentmiklós viszont – amennyiben nyer – az élmezőnnyel mehet el. Igény volna is erre. Győzelmük esetén ugyanis – a Tiszaföldvár esetleges pontvesztésével – a második helyre is előre léphetnének. A TFC öt forduló után még veretlen: három győzelem és két iksz áll eddig a nevük mellett. Ám a szép mérleg ellenére „kergetik” is a Miklóst, akiknek a dobogós helyét a mögöttük egy pontra lévő Kisújszállás, és a két pontra lévő Tószeg is veszélyezteti.

Mesterszemmel

Ruskó Zsolt: – Az idény eddigi részében kétszer kaptunk ki, de azt gondolom, ezek elfogadható vereséget voltak. Mindkétszer tisztességgel helyt állt a csapat, nem lehet panasz a játékosaimra. Két további meccsen pedig úgy végeztünk döntetlenre, hogy meg volt a lehetőségünk a győzelemre. Hogy az előző mérkőzésünkön gyenge játékkal is nyertünk, bizonyítja, hogy előrébb léptünk. A Törökszentmiklós ellen jó meccsre számítok. Bár a Miklósnál rutinos játékosok mellett tehetséges fiatalok is játszanak, bizakodó vagyok. A csapatom kiérdemelte, hogy hazai pályán egy ilyen jó csapat ellen is nyerjen.

Gergely Mátyás: – Elég sok gonddal küzdünk, létszámproblémáink vannak. Ettől függetlenül győzelemre törekszünk a hétvégén, tudva azt is, hogy a Rákóczifalva otthonában nem lesz könnyű dolgunk.

További párosítások

Szombat: Jászfényszaru–Tószeg, Tiszaföldvár–Kunhegyes, Szajol–Cserkeszőlő, Szajol–Cserkeszőlő, Jászberény–Kisújszállás, Jánoshida–Jászárokszállás, 15.30.

Vasárnap: Kunszentmárton–Martfű, Mezőtúr–Kenderes, 15.30.