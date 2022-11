Országos versenyen állhatott dobogóra a napokban a tiszatenyői Széles Ádám. A mindössze kilencesztendős küzdősportoló a VI. Nádudvari Gasztro Kupa országos kick-box versenyen ért el kiváló eredményt. Az immár hagyományos őszi megmérettetésen az ország 28 egyesületéből 205 versenyző 308 nevezést adott le.

Edzője, Dikó Mihály három éve oktatja az ifjú sportolót. A tréner 30 éve foglalkozik a fiatalokkal Tiszatenyőn, elsősorban kick-box és kungfu szabályrendszerben. Mint mondja, egyre mostohább körülmények között.

– Eddig heti kétszer edzhettünk az általános iskolában, az energiaárak emelkedése miatt ez sajnos lecsökkent, egy szülő anyagi támogatásának köszönhetően azonban használhatjuk a tornatermet – mondta Dikó Mihály, edző.

– Ez azonban nem elég a felkészüléshez, nálam is vannak edzések, feltesszük a szilvafára a bokszzsákot, azon is gyakorolunk – tette hozzá a tréner, akinek több generáció is felnőtt a keze alatt. Mint mondta, újabb versenyekre készülnek, nagy terveik vannak.

Nem csak edző, de versenyez is Dikó Mihály három évtizede költözött Tiszatenyőre, mikor Mongóliából hazatért, akkor vett ott házat. Edzői tevékenysége mellett íjászkodik is, nem is akárhogy. A Hadak Útja országos történelmi versenysorozaton az egyik kategóriában második helyezést ért el. Gyulán, az augusztusi világbajnokságon vadász kategóriában pedig hatodik lett.