– Jól érezzük magunkat! Holli, a kislányunk jól van, szerencsére átalussza az éjszakákat – felelte a Szolnoki Kajak-Kenu Klub klasszisa a kérdésre, amelynél aligha van fontosabb számára. Hadvina-Bodonyi Dóra öt hónapja adott életet gyermekének, a család azóta is jól van, a klasszis sportoló így újra az edzésbe állhatott.

– Reggel nyolc, fél kilenc körül megyünk edzeni, és dél körül érünk haza. A délutáni edzésig együtt tudunk lenni, illetve utána is. Persze örülnék, ha több időt tölthetnénk közösen – fogalmazott a kajakos kiválóság.

– Az is igaz, fárasztó az élsportolói lét mellett kisbabát nevelni. De úgy vélem, eddig sikerrel vesszük az akadályokat – tette hozzá a tokiói olimpián K4 500-on aranyérmes, K2 500-on bronzérmes sportoló.

Az olimpiai bajnok korábban azt mondta, fokozatosan, ciklusokra bontva tér vissza. Hírportálunkkal most azt is megosztotta, hol tartanak.

– Nemrég, az ünnepek után kezdtünk bele a felkészülés egy újabb szakaszába. Igazából nem hittem volna, hogy öt hónappal a szülés után ilyen jó állapotban leszek. Úgy gondolom, hogy a téli felkészülés utánra utol fogom érni a korábbi önmagam, sőt, van, amiben már ezt el is értem – osztotta meg a bajnok.

Hozzátette, bár néhol bele kellett nyúlni az edzéstervbe, de alapvető változások nincsenek a 2021-es tokiói felkészüléshez képest, ezúttal is hasonló edzései vannak.

A 2023-as év már „élesben megy” a kajakosoknak, hiszen kvótaszerző esztendő vette kezdetét. Ám egyelőre „csak” országuk számára biztosíthatnak helyet a 2024-es párizsi olimpiára a versenyzők, hogy az egyes számokban kik indulhatnak, később dől el. Márpedig bizonyára nagy harc lesz a helyekért a roppant erős honi mezőnyben.

– Mindenképpen szeretnék kijutni az olimpiára. Ehhez az kell, hogy az 500 méteres számon jól menjek. Idén májusban és júniusban tartják a válogatókat, amelyeken szeretnék jól teljesíteni. Először ugyanis vissza kell építeni a bizalmat, hogy érdemes velem számolni a kihagyás után. Ehhez eredmények kellenek – magyarázta a sportoló.

Mint mondta, a legfontosabb az 500 méteres egyéni verseny lesz majd, hiszen ott dől el, hogy kik alkotják később az olimpiai egységeket.

– Az előrelépés az lenne, ha az egyéni indulást is ki tudnám vívni 500 méteren. Ez nyilván nagyon nehéz, hiszen rengeteg jó kajakos van Magyarországon, sok a fiatal tehetség. Nagyon bízom benne, hogy ütőképes egységeink lesznek, és persze szeretném kiharcolni a részvételt.

Utóbbi kívánságával nincs egyedül a Tisza-parti kajakos, főleg hogy – mint rámutatott – a magyar válogatott akár történelmi tettet is végrehajthat a Marne folyón rendezendő 500 méteres kajak négyes viadalán. Ha ugyanis Párizsban is a magyar csapat nyerné a számot, azzal zsinórban a negyedik olimpián is diadalmaskodna, márpedig erre korábban nem volt példa.

Mivel a szarvasi származású sportoló kicsit több mint tíz éve igazolt Szolnokra, megkérdeztük azt is, hogyan értékeli a Jászkunság székhelyén töltött elmúlt évtizedet.

– Abszolút pozitív a mérleg. Sok remek embert megismertem, a családomat és sok barátomat is annak köszönhetem, hogy a városba költöztem. Húsz éve kajakozom, és a sportágban töltött éveim fele már Szolnokhoz kötődik, az eredményeim jó részét is itt értem el. Az egyesülettől, és Farkas Gabriella elnöktől minden támogatást megkapok, jól érzem itt magam – összegzett Hadvina-Bodonyi Dóra.