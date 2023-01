Alaposan bekezdett az idei első mérkőzésén idegenben az Invictus együttese. Már 5–1-re is vezettek a vendégek, amikor több hibát is vétettek a játékosaik, s ezeket a hazaiak gólokkal büntették. A fehérváriak lefordulásból és közeli ziccerekből voltak eredményesek, amelyekre Kis Gábor tanítványai csak egy esetben tudtak válaszolni. A második felvonás már papírforma-eredményt hozott, rendezték Szőke Ákosék hátul a sorokat, elöl pedig továbbra is eredményesen játszott a csapat.

A folytatásban támadásban tartották a fiúk a negyedenkénti négyest, védekezésben pedig már távolabb sikerült tartani az ellenfelet a kapujuktól. Csak a végeredmény volt kérdéses, végül az Invictus tíz gólosra hizlalta a különbséget.

Fehérvár Vízilabda Sport Kft.–Invictus SC 8–18 (4–6, 1–4, 2–4, 1–4)

Székesfehérvár, Városi Uszoda, 50 néző. Jv: Szilágyi Kristóf, Kuncz László ifj.

Invictus: Dévai – Tóth Á. 2, Zsilák 1, Süveges 2, Ashanin 2, Bukta 2, Szőke 2. Csere: Sándor, Fehér 1, Nagy R. 2, Kovács M. 3, Bölcskei 1. Edző: Kis Gábor.

Gól – akcióból: 24/4, ill. 23/9.

Gól – centerből: 2/0, 2/1.

Gól – büntetőből: 2/1, ill. 1/1.

Gól – emberelőnyből: 10/1, ill. 9/6.