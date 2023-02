Ugyanazzal az elánnal, elképzeléssel vágtunk bele a második félidőbe, mint tettük azt az elsőben, amikor jó játékkal vezettünk. Hogy ez miért nem működött a folytatásban, azt én is szeretném tudni. Sajnos több egyéni hibát is elkövettünk, sorra jöttek azok a problémák, melyeket éppen szerettünk volna elkerülni. Az is nehezítette a helyzetünket, hogy a mérkőzés legjobbját, Ivosevet hosszú ideig faltprobléma miatt nem tudtam pályára küldeni, és a végén még szoros állásnál kipontozták.