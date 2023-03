Idegenben játszanak csapataink

A másodosztályban is a 24. fordulónál tart a mezőny. A tavalyi szezonban döntős Jászberény a Salgótarján otthonában vendégeskedik szombaton este hat órától. A jászságiak egy győzelemmel előzik meg ellenfelüket, ezért korántsem sem mindegy, hogy milyen eredmény születik Tarjánban. Ősszel 103–102-re nyert a JKSE, az újabb sikernek most is örülnének a kék-fehérek.

A nyolc közé igyekvő Cegléd vasárnap 16 órától kezd a DEAC U23-as gárdája otthonában. A mostani évadban már egyszer, 80–76-ra legyőzték Csaba Györgyék a „kis” DEAC-ot, vasárnap akár ismételhetnek is a cívisvárosban.

További párosítások: PVSK–MAFC, TF-BP–NKA Pécs, BKG Prima Akadémia–Veszprém, Nagykőrös–Óbudai Kaszások, Fót–Vasas Akadémia.