Szombat, 16.30

Mezőtúr–Tószeg

Tavasszal eddig remek teljesítményt nyújt a Mezőtúr, ugyanis utolsó hét találkozójából egyszer sem talált legyőzőre, ebből öt alkalommal ráadásul gólt sem kapott az együttes. A tószegieknek is volt győzelmi szériájuk a bajnokság második felében, azonban az utóbbi időben kisebb gödörbe kerültek, köszönhetően a sérüléseknek és az eltiltásoknak. Ennek következményeképp a vezetőedző, Kiss Balázs is kénytelen volt pályára lépni.

Külön érdekessége a meccsnek, hogy a Bojtok-testvérek először csaphatnak össze a pályán ellenfélként, hiszen Balázs a Mezőtúr, Tamás pedig a Tószeg játékosa. Az őszi mérkőzésen ez nem jött össze, ugyanis Balázs nem kapott lehetőséget, így most találkozhat először ellenfélként a pályán az ikerpár.

A már említett őszi összecsapáson a Mezőtúr nyert 1–0-ra, valószínűleg a tiszántúliak most is kiegyeznének egy hasonló eredménnyel. A Tószeg vélhetően ezen javítani szeretne, hiszen jelenleg összességében jó eredménynek mondható az együttestől a hetedik helye, azonban, hogy ezt megtartsa még pontokat kell gyűjtenie az utolsó öt forduló során.

A találkozó esélyesének a hazaiak számítanak, még annak ellenére is, hogy idegenbeli mérlege sokkal jobbb Erdősi Gyuláéknak. A tószegiek a kupameccset is figyelembe véve utolsó három mérkőzésüket elveszítették, azonban ahhoz, hogy hiányos csapattal is megállítsák a Mezőtúrt, erőn felüli teljesítményre lenne szükség.

Hazai oldalról Erdősi Gyula biztosan nem számíthat munkahelyi elfoglaltság miatt két alapemberére, Rentler Milánra és Pádár Nándorra, míg a vendégeknél Héja Dávid és Tóth Zoltán eltiltás, Boldizsár Máté, Baranyi Dominik és Balogh Dominik pedig sérülés miatt nem lesz bevethető.

Mesterszemmel

Erdősi Gyula, a Mezőtúr vezetőedzője: – Bizakodóan várjuk a hétvégi mérkőzést, remek formában van a csapat. Voltak problémáink és sérüléseink, így nagyon jól jött az egy hét pihenő. Szeretnénk megnyerni a szombati találkozót, ugyanis ez lesz az utolsó előtti hazai meccsünk a szezonban, illetve amíg van matematikai esélyünk a dobogó elérésére, addig mindent beleadunk.

Kiss Balázs, a Tószeg vezetőedzője: – Az eltiltások és a sérülések miatt kényszerből nekem is a pályáról kellett segíteni a csapatot az utóbbi meccseken. Az eredményeken sajnos meg is látszik, hogy hiányos a keret, de ettől függetlenül nem feltett kézzel megyünk Mezőtúrra. Ellenfelünk nagyon jó formában van, hazai pályán főleg nyerni szeretnének, de mindent elkövetünk azért, hogy jó eredményt érjünk el.

További párosítások:

Szombat: Jászfényszaru–Kenderes, Rákóczifalva–Jánoshida, Tiszaföldvár–Jászárokszállás, KuTe–Kisújszállás, 16.30. Vasárnap: Cserkeszőlő–Martfű, Kunhegyes–Törökszentmiklós, 16.30. Szabadnapos: Szajol.