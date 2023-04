A Tehetség SE számára véget ért az idei szezon az NB II. Keleti csoportjában. A berényiek utolsó mérkőzésükre már tét nélkül léptek pályára, hiszen az már korábban kiderült, hogy Csörghe Tamás lányai ezüstéremmel zárják az idényt. Ennek ellenére az utolsó bajnoki meccsen az Újfehértó vendégeként is nyert a Tehetség 4–3-ra, így kilencmeccses győzelmi szériával zárta a szezont. A második hely mellett más elismerés is fűződik a jászságiakhoz, pontosabban Ádám Rékához, aki várhatóan a gólkirályi címet is begyűjti 39 találattal – amennyiben a jelenleg második, Vágó Anikó utolsó meccsén nem szerez 13 gólt.

Újfehértó–Tehetség SE 3–4 (1–1)

Újfehértó, Szegedi Károly Sport- és Szabadidőközpont, vezette: Takács Attila (Szikszai S., Nagy S.)

Tehetség: Farkas V. – Ádám R., Pintér P., Fülöp R., Fábián P. Csere: Hagymásy, Kollár, Molnár N. Edző: Csörghe Tamás

Gólszerzők: Kertész (14., 38.), Kovács K. (37.), ill. Fábián P. (16.), Ádám R. (30., 39.), Hagymásy (37.)

A Tiszaföldvár női futsal csapata számára is hátra van még egy mérkőzés a szezonból, pénteken a Levelek gárdáját fogadják a tiszazugiak, a találkozónak nagyobb tétje nincsen, ha pontot szerez a Földvár, akkor biztosan az utolsó előtti helyen zárja az idényt.