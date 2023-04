NB III., Keleti csoport

Vasárnap, 16.00

Karcagi SE–Füzesgyarmati SK

Úgy tűnik, hogy vármegyénk csapata kint van a gödörből, legutóbbi két győzelme legalábbis erre utal. Az edzőváltáson is átesett nagykunsági együttes védekezése stabilabbá vált, amire már jobban lehet építeni. Az új tréner, Csillag László a támadófutball híve, ennek bizonyítására jó alkalom kínálkozhat vasárnap, esetleges győzelmük pedig megszilárdítaná helyüket az élmezőnyben. A Füzesgyarmat öt vereség után Tiszafüreden, majd Sényőn is nyerni tudott, némiképp feledtetve a gyengébb tavaszt és jelezve, hogy továbbra is harmadosztályú csapat szeretne maradni.