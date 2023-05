Minden a végére maradt! Hétvégén, az utolsó, 24. fordulóban eldől: a Jászapáti és a Lurkó Focimánia csapatai közül ki nyeri meg a megyei másodosztály 2022-2023-as kiírását.

A két, szinte az egész bajnokságban fej-fej mellett haladó, a többiektől messze elszakadó együttes közül a jászságiak vannak jobb helyzetben. Az utolsó mérkőzés előtt egy ponttal előzik a szolnokiakat, így az Apáti sorsa a saját kezében van: ha nyer, bajnok. Minden más esetben viszont izgulniuk kell a rivális eredménye miatt.

Hogy ennek a bizonyos utolsó fordulónak a párosítása melyiküknek kedvezőbb, szintén bizonytalan.

Mindkét együttes nehéz ellenféllel zárja a sorozatot. A Lurkó a már biztos harmadik Tiszagyenda otthonában (nagy kérdés, motiváltak lesznek-e még a tét nélkül játszó vendéglátók?), a Jászapáti pedig hazai pályán a Tiszajenővel. Pusztán a tabella alapján tehát a listavezető van könnyebb helyzetben, a csapat pedig úgy is várja a szombatot, ahogy azt ilyen helyzetben illik.

– Mindenképpen győzelmet várok a csapattól, szeretnénk megnyerni a bajnoki címet – mondta a Menyhárt Dániel, a Jászapáti játékosedzője. Az apátiak csapatkapitánya emlékeztetett, ősszel csapata háromszor botlott, ebből az egyik a Tiszajenő ellen történt, így azért is revansot kívánnak venni. – Úgy tűnik, otthoni környezetben tavasszal nem tudunk pontot veszíteni, így most hétvégén csak a győzelem elfogadható. Már csak azért is, mert szeretnénk meghálálni szurkolóinknak az egész éves buzdítást – fogalmazott a jászságiak vezére.

A forduló előtt biztossá vált, hetedik helyen végez a Kunmadaras, amely csapat Fegyvernek elleni mérkőzése elmarad. Utóbbiak 3–0-val már meg is kapták a találkozót.

A 24. forduló párosításai: vasárnap, 17.00: Tiszaszentimre–Jászboldogháza, Jászapáti–Tiszajenő, Tiszagyenda–Lurkó Focimánia, Tiszaföldvár II.–Túrkeve, Abádszalók–Jászjákóhalma.

A bajnokság állása: 1. Jászapáti 50 pont, 2. Lurkó Focimánia 49, 3. Tiszagyenda 39, 4. Fegyvernek 37, 5. Tiszaszentimre 35, 6. Tiszajenő 32, 7. Kunmadaras 30, 8. Jászjákóhalma 24, 9. Túrkeve 23, 10. Abádszalók 21, 11. Tiszaföldvár II. 18, 12. Jászboldogháza 5, 13. Jászkisér (kizárva).

Góllövőlista: 28 gólos: Menyhárt Dániel (Jászapáti), 17 gólos: Boros Benedek (Tiszagyenda), Molnár László (Jászjákóhalma), 14 gólos: Csík Henrik (Tiszagyenda), Dányi Tibor Norbert (Abádszalók), Katona Tibor (Kunmadaras), 13 gólos: Juhász Attila Milán (Abádszalók).