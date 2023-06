Ennek egyik alappillére Horváth Endréné Andrea óvodapedagógus, aki immár harmincöt esztendeje igyekszik megszerettetni az úszást kis nebulóival a martfűi uszodában, és oktatja őket a sportág alapjaira. Az Invictus vezetése közel egy évtizede kérte fel az oktatót arra a feladatra, hogy alakítson ki egy bázist, amelyre a további folyamatok épülhetnek. Ezt követően Demecser Mária csiszolja tovább a gyerekek úszástudását, majd onnan már labdás képzést kaphatnak a legkitartóbb fiatalok.

– Elsősorban mellúszást tanítok a kicsiknek, de ennél is fontosabb, hogy megszeressék a vizet, a sportágat, és élvezzék, amit csinálnak – mondta el lapunknak Andrea. – Mindezt játékosan próbálom elérni, eközben pedig észre sem veszik, hogy egyre nehezebb feladatokat adtam nekik. Nagyon ragaszkodom a gyerekekhez, szeretem, ha sokáig én csiszolhatom a tudásukat. Büszkén mondhatom, hogy idén tizenhetedszer úszom majd át a Balatont, ahova több jelenlegi és egykori tanítványom, legnagyobb örömömre, rendszeresen elkísér. Ilyenkor érzem, hogy példakép is vagyok számukra.

– Nagyon sokat tartózkodom az uszodában, délután háromtól folyamatosan foglalkozom a gyerekekkel, hétvégén is dolgozom, nyáron pedig délelőttönként is tartok edzéseket. Ez a sportszeretet, azt hiszem, életem végéig elkísér majd – mondta el Horváth Endréné, aki így szinte mindig jelen van az uszodában.

– Nagyon elhivatott edzők dolgoznak a klubnál – ezt már Mohi Zoltán szakosztályvezetőtől tudtuk meg. – Ezért hosszabb távon is biztosítva látom a klub utánpótlását. Továbbra sincs azonban döntés a felnőtt­csapatunk jövőjével kapcsolatban. Még tárgyalásban állunk lehetséges szponzorokkal, ám azt is tudni érdemes, hogy az első osztály tizenkét csapatra szűkítése miatt a következő bajnokságban az OB I/B-ből nem lesz közvetlen feljutó. Így a következő bajnoknak sem lesz szinte esélye a feljebb lépésre, így az is benne van a pakliban, hogy csak a 2024/2025. évi bajnokságra célozzuk meg ismét a feljutást. Legkésőbb június végére várható végső döntés a felnőttegyüttes jövőjét illetően.