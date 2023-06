Mint arról korábban beszámoltunk, a karcagi származású Bordás Réka nem hosszabbította meg szerződését a DVSC-vel, így szabadon igazolható játékosként csapott le rá a friss Bajnokok Ligája-ezüstérmes Ferencváros.

Bordás Karcagon született, de Túrkevén kezdett el megismerkedni a kézilabdával, tizenöt éves korától viszont már Debrecenben nevelkedett, és itt vált NB I-es kézilabdázóvá is. Az élvonalban 18 évesen mutatkozott be, 2018-tól pedig már meghatározó játékosa volt a cívisvárosiaknak. A válogatottba két évvel ezelőtt kapott először meghívót, szerepelt a tokiói olimpián, a 2021-es világbajnokságon, illetve a tavalyi Európa-bajnokságon is a nemzeti csapatban.

– Szerettem volna szintet lépni, a Bajnokok Ligájában szerepelni, ezért nagyon örültem a Ferencváros megkeresésének, és úgy éreztem, élnem kell a lehetőséggel – mondta Bordás Réka a fradi.hu-nak. – Volt szerencsém a FINAL4-t a helyszínen megtekinteni, és átélve a hangulatot alig bírtam magammal, az volt bennem, úristen, de jó lenne, ha a pályán tudnék lenni én is, szóval nagyon várom már, hogy kezdjük a közös munkát.