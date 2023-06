Egészen a döntőig menetelt a női labdarúgó válogatottunk a Speciális Olimpiai Világjátékokon Berlinben. A gólzáporos mérkőzéseik eredményéről korábban mi is beszámoltunk. A torna során mindössze Kenyától szenvedtek vereséget focistáink, velük kerültek össze a szombati döntőben, ahol ismét alul maradtak. Ám a jászkunságiakat is felvonultató női válogatott tagjainak nyakába, így is ezüstérem kerülhetett.