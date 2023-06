Miodrag Rajkovics a Szolnoki Olajbányász vezetőedzője a 2023-2024-es idényben – jelentette be szerdán hivatalos oldalán a Tisza-parti klub.

Mint írták, a szerb szakember pályafutását hazája utánpótlás válogatottjainál kezdte, illetve szerb és montenegrói bajnokságokban résztvevő csapatoknál dolgozott. Másodedzőként szerepelt szerb bajnoki és ABA liga döntőben.Vezetőedzői szerepkörben legnagyobb sikereit Lengyelországban érte el a PGE Turow Zgorzelec csapatával, ahol három egymást követő évben dolgozott. Volt lengyel kupadöntős, mindhárom évében bajnoki döntőt vívott, amit egyszer meg is nyert a csapata. A nemzetközi porondon is szerepelt csapatával, játszottak a VTB ligában, Eurocup-ban és amikor feljutottak a csúcsra indulhattak az Euroligában is. Az utóbbi években Japánban, a Yamagata Wyverns csapatánál volt felelős a szakmai munkáért – sorolták.

Mint írták, profi mentalitása és szakmai felkészültsége alapján esett rá a választás. A szezonban az új edző feladata lesz a fiatal játékosok fejlesztése és egy olyan csapat kialakítása, amely fel tudja venni a versenyt a többi csapattal szemben az érmekért vívott harcban.

– Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy az Olajbányász családjának részévé válhattam. Nagyon büszke vagyok rá, ez egy új fejezet a karrieremben, és őszintén hiszem, hogy ez mindannyiunk számára sikeres lesz. Hallottam, hogy itt egy fantasztikus szurkolótábor van, bízom benne, hogy együtt majd szép eredményeket fogunk elérni – nyilatkozta a piros-feketék újdonsült trénere.