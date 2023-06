„Áll néma csend; légy szárnya bent,/ Se künn, nem hallatik” – szól a hírneves ballada, amelynek sorai jelenleg ráillenek a Szolnoki Olajbányász együttesére. A Tisza-partiak utolsó érdemi információja három héttel ezelőttről származik – akkor tudatták, hogy a center Révész Ádám a következő idényben is a piros-feketéket erősíti.

Pedig volna több kérdés is, amely foglalkoztatja a klub szimpatizánsait.

Jelenleg nem tudni, milyen gárdával, kinek a vezetésével futnak neki a nyári alapozásnak és a majdani új idénynek. Annyi megnyugtató tény biztosan van, hogy az együttes magyar különítménye – úgy fest – együtt marad. Korábban is szerződéssel rendelkezett Pongó Máté, Lukács Norbert és Pallai Tamás, mellettük a már említett Révész Ádám, valamint a triplaspecialista Rudner Gábor is hosszabbított. Ez mind fontos, ennek hangsúlyozása okán pedig a közelmúltból lapozzunk vissza tavaly nyárig.

Az Olajbányász nyári királyként várhatta a 2022-2023-as idényt. A felkészülés prímán sikerült, tíz edzőmeccsből kilencet megnyertek, a délszláv légiósok helyére verbuvált amerikai kontingens hamar beilleszkedett az akkor még Gasper Potocnik irányította csapatba. Ehhez mérten kezdték az alapszakaszt, amelynek első öt meccsét meg is nyerték. Majd jött az első, Falco elleni vereség, 83–71, ami megmutatta a csapat korlátait is. Az alapszakaszban végül húsz győzelemre hat vereség jutott, ezzel a szombathelyiek mögött másodikként végeztek. Ebben a 26 meccsben akadt több emlékezetes összecsapás is, mint a Fehérvár elleni, hosszabbításban 94–90-re megnyert találkozó, vagy a Körmenddel szembeni 106–55-ös gálázás.

Ám ezt követően egyre több volt az olyan találkozó, amelyen a normálnál hosszabb ideig kapott rövidzárlatot a csapat játéka.

Az így összeszedett nagyobb hátrányokat például Honvéd, vagy a Sopron ellen még le tudták dolgozni, de a DEAC ellen nem, és ez nem sok jóval kecsegtetett.

Nyögvenyelősre sikerült a Magyar Kupa negyeddöntője is, ám hazai pályán a ZTE ellen még kiharcolták a final four-t. A Sopronnal vívott elődöntőben azonban elvérzett a gárda, így a Kecskemét ellen megnyert bronzéremmel volt kénytelen beérni az egyébként címvédő Szolnok.

Amit újabb fiaskó követett: az Olaj óriási csatában bár, de kiesett a rájátszás negyeddöntőjében a Körmend ellen. Ami különösen fájó, hogy a vasiak elleni öt meccses párharcban is rapszodikusan játszottak a szolnokiak, pedig egy valamivel kiegyensúlyozottabb teljesítménnyel meglehetett volna az elődöntő. A kiesés egyben Potocnik vezetőedző állásába is került, akit az addigi másodedző, Szarvas Gábor váltott. Vele végül az ötödik helyen végzett a gárda, vagyis kihozták a maximumot a hátralévő bajnoki küzdelmekből.

Az már más kérdés, hogy a nagyszerű felkészülés, és a bajnoki repülőrajt fényében vajon mennyire elégedettek a Tisza-parton a bajnoki ötödik hellyel, és a kupabronzzal.

És akkor vissza a jelenbe. A múlt idény fenti eredményeiben részt vállaló magyar játékosok tehát maradnak. Ám hogy kik lesznek társaik a parketten, az erősen kérdőjeles. Az amerikai center Andre Williamson még a szezon vége előtt vette a kalapját, és más lehetséges távozók nevét is hallani. Mivel azonban hivatalos bejelentés hetek óta nincs, egyelőre nem tudni, marad-e a mostani különítmény, vagy a klub kénytelen lesz mélyen feltúrni a játékospiacot új légiósokért. Ahogy találgatások tárgya az is, Szarvas Gábor kapja-e a kormányrudat a 2023-2024-es idényre, esetleg más kiszemeltje van a klubnak a vezetőedzői posztra.

A hazai játékospiac mindenesetre már javában pezseg, nyélbe ütötték az első nagyobb átigazolásokat is, úgyhogy bizonyára az Olaj is hamarosan előáll a farbával. Ha nem, az is árulkodó lesz.