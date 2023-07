A folytatásban Kinyik György veszi át Kardos pozícióját, ám egyelőre utóbbi nyilatkozott a terveket, reményeket illetően.

– Természetesen a bennmaradást tűztük ki célul, más tervünk nem is lehet az NB III.-ban, hiszen néhány tekintetben nem felelünk meg egyelőre a harmadosztály követelményeinek – mondta el őszintén lapunknak a szakmai vezető.

– Mire gondol?

– Az utóbbi időszakban évről évre szépen lépegettünk előre, majd jutottunk el idáig legnagyobb örömünkre. A magasabb osztály azonban nagyobb követelményeket támaszt a klub és a csapat elé is. A keret jó része a mai napig azzal küzd, hogy megfeleljen az elvárásoknak, gondolok itt a megnövekedett edzésszámra, valamint a játék dinamikájának erősödésére. Játékosaink többsége dolgozik, kemény fizikai munkát végez civilben, továbbra is kérdés, hogy tudnak-e majd több időt, energiát áldozni a futballra az életükből.

– A lejátszott edzőmérkőzésekből milyen következtetéseket lehetett levonni?

– Mivel az együttes fele nem rendelkezik még NB III.-as tapasztalatokkal, igyekeztünk ebből az osztályból válogatni a felkészülési találkozókat. Összességében azt mondhatom, hogy nem néztünk ki jól ezeken a meccseken, előrefelé még elfogadható a játékunk, védekezésünkben viszont továbbra is sok a hiba, rúgtunk és kaptunk is gólokat. A hátsó alakzatba szeretnénk még igazolni, egyre szűkülnek azonban a lehetőségeink, egy hete már a klubok beleegyezésére is szükség van a játékosok megszerzéséhez, de nem adjuk fel. Az edzőmérkőzéseken csak a Tószeget vertük meg, a Füzesgyarmattal pedig döntetlent játszottunk, de a viszonylagos eredménytelenségben a sérültjeink hiánya is szerepet játszott, ráadásul néhányan az első bajnoki fordulókban sem állnak majd rendelkezésre.

– Többen is távoztak a klubtól.

– Heten. Balla Zalán, Bala­nescu Dániel, Kovács Tamás, Háda Zoltán, Szentmiklósi Dániel, Bencsik Richárd és Polák Gergő hagyták el a csapatot, mondhatom azt, hogy szabad akaratukból mentek el, talán nem vállalták a magasabb osztályt – nálunk nem gyakorlat játékosok elküldése.

– A már leigazolt új fiúk milyen benyomást tettek önökre eddig?

– Ahogy már korábban említettem, a támadóposztokon állunk jobban, itt a tavaly a megyei első osztályban negyvennégy gólig jutó Kriska Norbert lehet a legnagyobb reménységünk. De bízunk a társaiban is, akik közül többen is a korábbi rivális Tiszaföldvárról érkeztek. Szükségünk lenne a fiatalszabály miatt még egy ifjú futballistára, aki akár azonnal is bevethető. A Karcag elleni utolsó felkészülési mérkőzésen szombaton az első harminc percben jól játszottunk, azt hiszem, ezt az intervallumot kell majd már az első, Füzesgyarmat elleni szombati találkozón kitolni.

Érkezők: Gerhát Dávid, Kriska Norbert, Kasik Ákos, Asztalos Dávid (valamennyien Tiszaföldvár), Pintér Viktor (Tiszafüred), Polyák Dávid (Törökszentmiklós), Puskás Zoltán (Dunaföldvár), Tölgyesi Viktor (Kozármisleny).